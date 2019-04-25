В МИД Турции снова заявили о готовности найти замену F-35 "в другой стране"

В Турции в очередной раз ответили на американское давление по поводу поставок F-35. Напомним, что США пригрозили туркам вывести тех из программы создания истребителей пятого поколения, если Анкара закупит у России ЗРК С-400. Президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял, что покупка С-400 у России – вопрос решённый. Американцев такой ответ не устроил.

Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад в МИД Турции заявили, что если США откажутся от поставок F-35 Анкаре, то она рассмотрит другие варианты по самолётам 5-го поколения. Теперь глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу повторил это заявление, дав понять решительный настрой Анкары.

Чавушоглу заявил, что Анкара стабильно платит американцам в рамках программы F-35, активно участвуя в проекте, создавая элементы конструкции самолёта. При этом глава турецкого МИД не видит никаких проблем в одновременной покупке С-400 у России и F-35 у США.

Чавушоглу:

Но если ситуация пойдёт по плохому сценарию, то мы должны будем удовлетворить потребность (в самолётах нового поколения) в другой стране (не в США) – там, где нам предложат наиболее лучшие условия и технологии. Найти замену F-35.

По словам турецкого чиновника, Анкара приобретает С-400 у России, так как это передовой зенитный ракетный комплекс, который позволит существенно укрепить составляющую ПВО страны.

Напомним, что на сегодняшний день собственными самолётами пятого поколения помимо США обладают только два государства – Китай и Россия. У России Су-57 пока не поставлены на вооружения, а проходят испытания в различных модификациях.