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25.04.2019
Интерфакс-АВН

США могут разместить в Словакии военные базы с ядерным оружием - словацкий депутат

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Военнослужащий армии США
Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Степанов

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Словацкой Республике могут появиться военно-воздушные базы США, где будет размещено ядерное вооружение, заявил депутат национального парламента Словакии, лидер партии "Голос народа" Петер Марчек в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Увы, сейчас Соединенные Штаты оказывают огромное давление на словацкие власти, чтобы добиться постройки военных баз. Этот вопрос всячески маскируется и проходит в режиме тайных переговоров. Многие чиновники говорят о модернизации словацких военных аэропортов, хотя на самом деле речь идет о создании полноценных военно-воздушных баз США. Обсуждение этого вопроса проходит в рамках переговоров по подписанию нового двустороннего договора с США о сотрудничестве в сфере обороны", - сообщил П.Марчек.

Он отметил, что "таким образом, в аэропорту Слиач вблизи города Банска-Бистрица и на авиабазе Кухине в западной Словакии должны появиться крупные склады для американского вооружения, а также казармы для военнослужащих США".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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