Замглавы Минобороны: НАТО говорит о "российской угрозе" для оправдания агрессии против РФ

Россия будет вынуждена реагировать на приближение к своим границам сил стран НАТО, отметил также генерал-полковник Александр Фомин

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. США и НАТО используют заявления о "российской угрозе" в качестве оправдания своих агрессивных действий против России, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности, которая официально открывается в среду.

"Вашингтон и государства альянса постоянно выступают с заявлениями о "российской угрозе" и повторяют их как заклинание, как мантру. Эти штампы используют, в первую очередь, наши европейские партнеры. Они предназначены лишь для оправдания их агрессивных действий, направленных против России", - заявил Фомин в опубликованном в среду интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что Россия будет вынуждена реагировать на приближение сил стран НАТО к российским границам. "Стоит сказать и о продвижении стран НАТО на восток, приближении к границам Российской Федерации, размещении дополнительных воинских контингентов и мощнейших систем вооружения. Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин, - в рамках выделенных бюджетных ассигнований", - отметил Фомин.

При этом, по словам замглавы оборонного ведомства, страны Европы осознают, что дальнейшая милитаризация приграничных с Россией стран не может не привести к усилению гонки вооружений и эскалации обстановки в регионе. "Наши партнеры готовы признать, что сейчас нужна деэскалация ситуации", - добавил Фомин.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит с 23 по 25 апреля. В ее повестке - наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, обсуждение вопросов современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие в ней министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше 1 тыс. экспертов из более ста стран.