Diario de Noticias (Португалия): заместитель министра иностранных дел России считает, что НАТО может препятствовать автономии Европы

«Я искренне убежден, что Европе нужно прекратить молчать, потому что это представляет для нее опасность», — подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью агентству «Луза». По его мнению, НАТО хочет контролировать стремление ЕС к созданию автономной военной и оборонной системы, а управляют и направляют действия альянса — Соединенные Штаты.

Заместитель министра иностранных дел России в интервью информагентству "Луза" (Lusa) высказал мнение, что НАТО "откатывается назад к 1949 году" и пытается противостоять возможному налаживанию автономной военной и оборонной системы в Европе.

"Похоже, что НАТО откатывается к 1949 году, к моменту создания этой организации в целях противостояния так называемой угрозе со стороны Советского Союза, которой на самом деле не существовало", - считает Александр Грушко, который в минувший четверг в Лиссабоне участвовал в двусторонних политических консультациях, посвященных главным образом активизации торговли и инвестиций и укреплению сотрудничества на уровне культуры, а также обмену мнений по международной повестке дня.

"Если посмотреть на современное состояние отношений между НАТО и Европейским союзом, становится ясно, что НАТО стремится контролировать стремление ЕС к созданию надежной автономной военной и оборонной системы", - заявил российский дипломат. Александру Грушко 63 года, его дипломатическая карьера началась в 1977 году, а с 2012 по 2018 год он был постпредом России в НАТО, в Брюсселе.

"Мы находимся в непростом положении. Сейчас не лучший период в отношениях между Россией и НАТО. В 2014 году НАТО приняло решение приостановить практическое сотрудничество с Россией, и в целом пока мы не выработали положительной повестки дня", - подчеркнул он, касаясь ухудшения отношений между Москвой и Западом после "дела Скрипалей" и аннексии Крыма Россией, которые повлекли взаимную высылку сотен дипломатов и усиление экономических санкций со стороны Запада.

Отсутствие "положительной повестки дня" между двумя сторонами подразумевает необходимость поиска "путей прояснения", "уменьшения эскалации", а также "недопущения того, чтобы предубеждения стали ядром политики и планирования обороны", - добавил российский замминистра, вновь назначенный на этот пост в январе 2018 года после того, как уже занимал его с 2005 по 2012 годы.

Александр Грушко считает Североатлантический альянс ответственным за нарушение "всех каналов связи между военными" и создание ситуации, которая подрывает политический диалог, включая работу Совета Россия - НАТО, механизма координации, сотрудничества и совместных действий, созданного в 2002 году.

"Разве можно обсуждать эти вопросы на политическом уровне, не привлекая к диалогу военных?" - задался вопросом дипломат.

"С нашей точки зрения, позиция военных очень важна, и мы надеемся, что европейские союзники Соединенных Штатов поймут, что отсутствие каналов связи между военными очень опасно", - предупредил он.

С точки зрения дипломата, "демонизация России" - часть военных планов НАТО, который после развала Советского Союза и распада Варшавского договора начал расширение на восток, продолжающееся до сегодняшнего дня и уже достигшее российских границ с присоединением трех бывших советских республик Прибалтики.

"Ходит множество слухов о наших агрессивных намерениях. Это неправда, а вот то, что делает НАТО в непосредственной близости от России, вызывает опасения. Происходит развитие инфраструктуры, перемещение дополнительных войск, воздушное патрулирование под предлогом защиты стран Балтии, причем самолеты размещены на авиабазе Эмари в Эстонии, откуда всего лишь пять минут по воздуху до Санкт-Петербурга", - отметил он.

В начале апреля 29 государств-членов НАТО встретились в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 70-летие НАТО, и одной из главных тем для обсуждения была "растущая агрессия России".

Отношения между двумя сторонами ухудшились после того, как Соединенные Штаты объявили о решении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД, 1987), ссылаясь на неоднократное несоблюдение Россией пунктов договора.

"Я не знаю, какими мотивами они руководствовались, принимая это решение", - сказал он, намекая, что решение о выходе из договора принадлежит Вашингтону, хотя НАТО и считает ответственной за это Россию.

"НАТО говорит, что уже начало приспосабливаться к новой реальности после РСМД. Есть планы по возвращению в Европу американских ядерных боеголовок и ракет средней дальности, однако НАТО заявляет, что планирует увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал он.

"Я искренне убежден, что Европе нужно прекратить молчать, потому что это представляет для нее опасность", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, как отреагировала Москва: "Президент Путин дал понять, что мы примем ответные меры, если Соединенные Штаты инициируют программу по перемещению этих ракет, и ответим тем же, но до тех пор, пока таких ракет нет, в том числе в Европе, Россия не намерена размещать свои ракеты".

Российский заместитель министра настаивал на том, что представления о России на Западе - результат "пропаганды" и "демонизации", которую НАТО продвигает в военных целях, и отрицал любые агрессивные намерения по отношению к Европе. Он также напомнил, что сотрудничество с Европой всегда подразумевало, что во главе угла стоят "кооперация, крупные проекты, газопроводы, создание совместного пространства", и указал на необходимость создания "Совета безопасности ЕС - Россия", который в том числе будет заниматься общей работой и участием в совместных антикризисных операциях.

Он обвинил в развитии этого сценария Соединенные Штаты, которые заставили европейские страны "изменить свою политику". Мир, похоже, возвращается к холодной войне, считает российский дипломат, и называет катализатором этого процесса дело Скрипалей, попытку отравления в Англии в марте 2018 года бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия отрицает свою причастность к этому происшествию, которое считается "актом агрессии" на территории союзного государства.

"Мы сразу же предложили Великобритании свою помощь в расследовании этого случая. Мы отправили 70 нот, которые остались без ответа. Мы попросили предоставить нашему департаменту возможность встретиться со Скрипалем и его дочерью. Но нам так и не удалось с ними пообщаться, а это совершенно немыслимо. Но в отсутствие каких-либо других причин ЕС решил применить к России санкции", - заявил он.

"А это очень опасно, ведь, как я уже говорил, эта политическая практика основана на предубеждениях, которые ничего общего не имеют с реальностью", - повторил он.

Дипломат также прокомментировал "вмешательство России в референдум по вопросу "Брексита" и в процесс президентских выборов в США в 2016 году", напомнив, что предложение узнать мнение народа исходило от тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

"У нас нет способов проникнуть в сознание глав государств, по крайней мере пока", - пошутил дипломат. А что касается президентских выборов в США, в которых победил Дональд Трамп, он напомнил, что так называемый отчет Мюллера дал "нулевой результат, не показал ничего".

И уточнил: "Это все основано на досужих домыслах. Необходимо понять, что выстраивать подобные отношения с Россией - ненормально".

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