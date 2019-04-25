Надежда на серию: для ВМФ России заложили несколько новых кораблей

Поможет ли внимание президента пополнению российского флота

Вторник 23 апреля 2019 года можно назвать большим флотским днем: одновременно состоялась закладка четырех кораблей для ВМФ России (двух фрегатов и двух десантных кораблей), стыковка корпуса головного корвета нового проекта 20386 и спуск на воду атомной подлодки спецназначения "Белгород". Закладку фрегатов на Северной верфи в Санкт-Петербурге, ставшую центральной темой дня, посетил президент России Владимир Путин, кроме того, в режиме видеоконференции он наблюдал и за остальными событиями. "Известия" разбирались с перспективным пополнением в составе ВМФ России.

Больше фрегатов

В рамках госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы ВМФ России должен был получить не меньше 14 фрегатов: шесть проекта 11356 (с возможным увеличением серии до 9–12 кораблей) и восемь проекта 22350. Строительство кораблей проекта 11356, в свое время начатое как средство компенсировать длительную и дорогостоящую доводку до ума новейшего проекта 22350, по иронии судьбы прекратилось первым — разрыв отношений с Украиной не позволил получить турбины для второй тройки кораблей, судьба которых до сих пор обсуждается: несмотря на сообщения о продаже недостроенных фрегатов этого проекта в Индию, периодически всплывают новости об их возможной достройке для ВМФ России.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в составе отряда кораблей Северного флота во время перехода из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

На проекте 22350 разрыв между Москвой и Киевом отразился тоже — доля украинских комплектующих в газотурбинных установках нового типа была заметно меньшей, и их производство было решено локализовать в России полностью. С вводом в эксплуатацию в 2017 году нового производства газовых турбин в Рыбинске стало возможным продолжение серийного строительства новых фрегатов, равно как и проектирование перспективных кораблей с газотурбинной энергетикой.

В 2018 году были окончательно решены и проблемы с вооружением корабля — в первую очередь со связкой зенитного ракетного комплекса "Редут" и радиолокационного комплекса "Полимент", приведение которых "к нормальному бою" заняло длительное время, что позволило ввести в строй головной фрегат "Адмирал Горшков". Решение этих двух основных проблем позволяет надеяться на оперативную (в течение 2–3 лет) передачу флоту остальных кораблей серии и ускорение постройки вновь закладываемых фрегатов.

Пуск ракеты зенитного ракетного комплекса "Редут" во время испытаний Источник изображения: Фото: youtube.com/Юрий Дмитриев

Два корабля — "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", заложенные на Северной верфи в Санкт-Петербурге 23 апреля 2018 года, будут строиться по исходному проекту 22350 и не должны существенно отличаться по составу оборудования. Предполагается, что их постройка займет до пяти лет. Как сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте этого года Владимир Путин, в ближайшие годы должны быть заложены пять кораблей дальней морской зоны, что заставляет предполагать закладку еще трех фрегатов этого проекта в течение 2020–2021 годов.

Помимо этого числа, до 2027 года флот в соответствии с сообщенными президентом России цифрами должен получить еще 16 кораблей дальней морской зоны (ДМЗ), и, скорее всего, речь пойдет уже о фрегатах модернизированного проекта 22350М и корветах проекта 20386. Названные сроки достаточно сжатые, и даже с учетом максимального использования отработанных промышленностью систем и нормального финансирования строительство фрегатов нового типа в самом лучшем случае займет не менее пяти, а корветов — четырех лет, что означает необходимость заложить все фрегаты, планируемые к закупке в рамках новой ГПВ-2018-2027, до конца 2022 года, а корветы — до конца 2023-го, рассчитывая, что отработка нового оборудования в процессе будет идти в том числе на ранее построенных кораблях.

Контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров, президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо) на церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" на судостроительном заводе "Северная верфь" Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

По мнению ряда специалистов, наиболее адекватным путем решения проблемы нехватки кораблей дальней морской зоны является продолжение строительства корветов проекта 20380/385, за которыми уже стоит куда больший опыт и освоения промышленностью и эксплуатации флотом. Исходно являясь кораблями ближней морской зоны, эти достаточно сильно вооруженные и оснащенные корабли, могут использоваться и в ДМЗ, при необходимой поддержке со стороны сил обеспечения. Какое решение в итоге будет принято — пока неясно.

Десантный дефицит

Закладка на калининградском "Янтаре" двух десантных кораблей по модифицированному проекту 11711 — решение скорее паллиативное. Долгое время предполагалось, что серия этого проекта ограничится двумя первыми БДК: "Иван Грен" и "Петр Моргунов", после чего начнется строительство более крупных десантных вертолетоносных кораблей-доков. Однако реализация этого проекта может занять длительное время, тогда как имеющийся флот БДК в составе ВМФ РФ уже находится в достаточно солидном возрасте — средний срок службы находящихся в строю кораблей приближается к 40 годам, и замены в виде более крупных и мощных единиц они могут просто не дождаться, особенно учитывая интенсивную эксплуатацию в ходе сирийского конфликта.

Большой десантный корабль "Иван Грен" прибывает в порт Североморска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Продолжение строительства БДК проекта 11711 в этих условиях стало необходимым решением, но в сам проект, насколько можно судить, внесены определенные изменения. По имеющейся информации, модернизированные БДК будут несколько крупнее предшественников и получат более мощную авиагруппу — до шести вертолетов вместо двух. Внешне они будут отличаться развитой вертолетной площадкой в кормовой части и единой надстройкой в носовой части корабля.

Другим существенным отличием станет ликвидация артиллерийского вооружения среднего калибра, с сохранением средств ПВО самообороны: в рамках принятых сегодня концепций считается, что десантные корабли не должны самостоятельно решать задачу огневой поддержки десанта. Стоит предположить, что эта задача будет возложена в первую очередь на палубные вертолеты Ка-52К, тогда как высадка на берег будет осуществляться с помощью десантных катеров и плавающей бронетехники.

Палубный вертолет Ка-52К Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

Всех проблем десантных сил ВМФ закладка двух новых единиц не решит, и, как и в случае с фрегатами, стоит ожидать продолжения серии — как минимум до 6–8 единиц, с последующим переходом к постройке более крупных кораблей.

Спецподлодка и все-все-все

Спущенная на воду 23 апреля 2019 года подлодка К-329 "Белгород", является определенно самым значимым, хотя и самым засекреченным участником сегодняшних событий. Исходно заложенная как ракетоносец проекта 949А в июле 1992 года, она была законсервирована в 1994. После гибели "Курска" в 2000 году было принято решение о возобновлении строительства, однако финансирование почти не велось. В 2012 году главком ВМФ сообщил о перезакладке "Белгорода" по специальному проекту, позднее появилась информация, что лодка станет носителем специальных подводных аппаратов.

Проект серьезно изменен: по имеющимся данным, лодка стала на 30 м длиннее — 184 м против 154 м у исходного проекта 949А, при этом ширина корпуса уменьшилась за счет ликвидации пусковых установок ракетного комплекса "Гранит". Корабль сохранил торпедное вооружение, получил новое гидроакустическое оборудование, однако его главным оснащением станут подводные аппараты разных типов, включая новейшие подводные беспилотники "Посейдон" с атомной энергетической установкой. Предполагается, что "Белгород" сможет нести до шести "Посейдонов".

Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" во время церемонии спуска на воду на территории АО "ПО "Севмаш" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Здесь следует отметить, что пополнение сил специального назначения сегодня является одной из самых приоритетных программ, реализуемых в ВМФ России. В частности, уже в ближайшие дни, по имеющейся информации, планируется закладка новых транспортных доков для спецподлодок малого и среднего водоизмещения, а также закупка ряда обеспечивающих систем для них.

Однако без развитого сбалансированного флота, способного решать задачи как вблизи побережья, так и в отдаленных морях, никакие силы спецназначения не будут достаточно эффективными. В этой связи стоит надеяться, что внимание главы государства к обновлению ВМФ поможет решить задачу создания такого флота. Кто именно будет заниматься ее решением — также, видимо, скоро станет понятно: слухи о возможной скорой замене главкома ВМФ России ходят в недрах военного ведомства не первую неделю.

Илья Крамник