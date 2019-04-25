Оригинал взят у коллеги dambiev в Военно-морской парад в честь 70-летия ВМС НОАК

Китайский большой эсминец проекта 055 "Наньчан" на параде в честь 70-летия ВМС НОАК. Акватория порта Циндао

Погода, конечно подвела из-за густого тумана.

Международный военно-морской парад по случаю празднования 70-й годовщины ВМС Народно-освободительной армии Китая начался 23 апоеля 2019 года в акватории города-порта Циндао китайской восточной провинции Шаньдун.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин прибыл на морской причал "Аофань" в порту Циндао, где осмотрел роту почетного караула ВМС НОАК, а после поднялся на борт военного корабля "Синин".

В параде приняли участие 32 единицы надводных кораблей и подводных лодок ВМС НОАК, которые были разделены на шесть групп.

Первыми перед Председателем КНР прошла группа подводного флота ВМС НОАК в составе 8 единиц, состоящая из стратегического атомного ракетоносца проекта 094А, многоцелевых атомных подводных лодок проекта 093 и дизель-электрических подводных лодок проекта 039.

Стратегическая атомная подводная лодка проекта 094А

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 093

Далее в кильватерном строю прошла группа эсминцев ВМС НОАК, состоящая из эсминца проекта 055 "Наньчан", эсминцев проекта 052D "Гуйян", Тайюань", эсминцев проекта 052С "Чанчунь", "Хайкоу", эсминца проекта 051В "Ухань" и эсминца проекта 051С "Шицзячжуан"

Эсминец проекта 055 "Наньчан"

Эсминец проекта 052С "Чанчунь"

Эсминец проекта 052D "Тайюань"

Эсминец проекта 052D "Гуйян"

Эсминец проекта 051С "Шицзячжуан"

Эсминец проекта 051В "Ухань"

Группа фрегатов и корветов ВМС НОАК, состоящая из фрегатов проектоа 054А и корветов проекта 056

Фрегат проекта 054А "Санья"

Фрегат проекта 054А "Хуаншань"

Фрегат проекта 054А "Биньчжоу"

Фрегат проекта 054А "Линьи"

Корвет проекта 056А "Ичунь"

Корвет проекта 056А "Ухай"

Корвет проекта 056 "Чжанъе"

Корвет проекта 56А "Циньхуандао"

Группа десантных сил ВМС НОАК в составе танкодесантных кораблей проекта 072А "Цулайшань", "Утайшань" и ДВКД проекта 071 "Имэншань" и "Учжишань".

Корабли вспомогательного флота ВМС НОАК

Океанский корабль комплексного снабжения "Хулунху"

Корабль комплексного снабжения "Тайху"

Госпитальное судно ВМС НОАК "Мирный ковчег"

Спасательный корабль "Океанский остров"

И под занавес эффектно должна была прой китайская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Ляонин" в составе эсминца проекта 055, эсминца проекта 052В, эсминца проекта 052С, фрегата проекта 054А, корабля комплексного снабжения проекта 903 и атомной многоцелевой подводной лодки проекта 093, но... увы туман.

В параде принимали участие около 20 военных кораблей из более чем 10 стран, включая корабли российского Военно-морского флота. Отряд из четырех кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Циндао в воскресенье утром, его возглавляет фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама" (не участвует в параде). Российскую делегацию возглавляет заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Александр Витко.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120 ВМФ России

Океанский спасательный буксир "Николай Чикер" ВМФ России

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России

Фрегат "Мельбурн" Королевских ВМС Австралии

Эсминец ВМС Индии "Калькутта" проекта 15А

Корабль снабжения ВМС Индии "Шакти"

Корвет ВМС Бангладеш "Проттой"

Фрегат ВМС Южной Кореи Кёнгги

Фрегат ВМС Мьянмы "Синбьюшин"

Десантный корабль-док "Тарлак" ВМС Филиппин

Фрегат Королевских ВМС Таиланда "Наресунан"

Патрульный корабль Королевских ВМС Брунея "Даруттагва"

Фрегат Королевских ВМС Таиланда "Бангпаконг"

Легкий фрегат Королевских ВМС Малайзии "Лекю"

Фрегат ВМС Сингапура "Сталварт"