Российские военные провели учение с комплексами "Бал" на фоне пребывания на Балтике группы кораблей НАТО

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" провели в Калининградской области учение по борьбе с кораблями условного противника, сообщили во вторник пресс-служба Балтийского флота.

"Расчеты береговых ракетных комплексов выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям на различном удалении", - говорится в сообщении.

По словам военных, роль отряда боевых кораблей условного противника выполнили малые ракетные корабли Балтфлота "Пассат" и "Ливень"

Учение проведено в рамках итоговой проверки соединений и частей Балтийского флота, говорится в сообщении.

В рамках учения расчеты комплексов "Бал" вышли из места постоянной дислокации, совершили марши и заняли позиционные районы, говорится в сообщении.

К учению привлекались около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники.

Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.

Как сообщал ранее "Интерфакс", флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО американский ракетный эсминец "Грейвли" во вторник, завершив визит в польский порт Гдыня, вышел на патрулирование в Балтику.

После выхода из Гдыни американский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, в районе 13:00 МСК прошел на расстоянии приблизительно 60 км от Балтийска (Калининградская область), где расположена главная база российского Балтфлота, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Вслед за "Грейвли" Гдыню покинул британский ракетный фрегат "Вестминстер", также входящий в натовскую группировку.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Гдыню зашли шесть кораблей Первой постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшие в акваторию Балтийского моря 18 апреля.

Гдыня расположена на побережье Гданьского залива примерно в 87 км к западу от Балтийска.

В состав натовской корабельной группировки, помимо эсминца "Грейвли" и фрегата британского Королевского ВМФ "Вестминстер", входят фрегаты ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова", ВМС Испании "Хуан де Бурбон" и танкер ВМС Германии "Рён".

Как сообщил после захода в Балтику натовской корабельной группировки Национальный центр управления обороной РФ, "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".