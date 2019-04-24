Okaz (Саудовская Аравия): султан бен Салман обсудил с министром торговли России возможности для инвестиций в космический сектор

Саудовский принц Султан бен Салман бен Абдель Азиз посетил российские космические предприятия и встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили инвестиции в космический сектор, программы по обучению космонавтов, развитие технологий, обмен знаниями и опытом. Также россияне и саудовцы планируют вместе проектировать самолеты, сообщает «Оказ».

Председатель космического агентства Саудовской Аравии принц Султан бен Салман бен Абдель Азиз завершил свой официальный визит в Россию, в ходе которого он обсудил с российскими высокопоставленными чиновниками области сотрудничества и возможности для инвестиций в космический сектор, а также программы по обучению космонавтов и специализированных кадров, развитие технологий, обмен знаниями и опытом.

Визит в Россию стал началом международного турне Султана бен Салмана с целью изучения возможностей для инвестиций и областей сотрудничества Саудовской Аравии со странами, имеющими опыт в освоении космического пространства. Космическое агентство Саудовской Аравии было создано в конце прошлого года для раскрытия потенциала страны в космическом и строительном секторах. Саудовская Аравия стремится сохранить региональное лидерство в космической сфере, которое она заполучила более тридцати лет назад.

Космическое агентство призвано продолжить реализацию научных программ, производство спутников и раскрыть технический потенциал страны. Оно прилагает усилия для достижения главных целей: служение гражданам и экономике Королевства и использование научных исследований для будущего человечества. Космическое агентство Саудовской Аравии будет уделять особое внимание научным и мирным программам, которые поспособствуют экономическому развитию страны и обмену знаниями в космической сфере. Саудовская Аравия стремится использовать космическую отрасль на благо страны и граждан, чтобы облегчить их повседневную жизнь с помощью программ спутниковой связи, воздушных, морских и сухопутных навигационных систем, медицинских и научных исследований, способов общения и передвижения по всему миру.

Принц Султан бен Салман посетил российские космические предприятия и встретился с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В ходе встречи стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества, инвестиции в космический сектор, программы по обучению космонавтов и специализированных кадров, развитие технологий, обмен знаниями и опытом.

Также председатель космического агентства Саудовской Аравии встретился с заместителем премьер-министра Юрием Борисовым, который принял его в резиденции правительства в Москве. Стороны обсудили сотрудничество и партнерство во всех сферах, включая космический сектор, занимающий важное место в планах на будущее. Космический сектор может сыграть ключевую роль в партнерстве между двумя странами и открыть широкие экономические и инвестиционные перспективы. Сейчас экономическое и торговое сотрудничество двух стран включает несколько основных направлений, в том числе телекоммуникации и космос.

Принц Султан бен Салман посетил Центр управления полетами (ЦУП) госкорпорации "Роскосмос", который включает в себя пункты связи и управления космическими миссиями и Международной космической станцией. По прибытии в ЦУП председатель космического агентства Саудовской Аравии ознакомился с работой центра. Он обсудил перспективы сотрудничества Саудовской Аравии и России в научно-исследовательской деятельности по освоению космоса и работу на МКС. Также его высочество посетил ракетно-космическую корпорацию "Энергия" имени С.П. Королева, которая отвечает за производство космических летательных аппаратов и разработку связанных с ними технологий. Следует отметить, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" производит большинство компонентов для МКС.

Принц Султан бен Салман ознакомился с работой ракетно-космической корпорации "Энергия" и современным оборудованием, а также узнал о ее достижениях за последние 50 лет. Кроме того, он посетил музей корпорации и демонстрационный зал, где представлена история создания российской ракетно-космической техники.

Председатель космического агентства Саудовской Аравии завершил свой визит встречей с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. В ходе встречи стороны обсудили возможности для инвестиций в космический сектор, а также производство и проектирование самолетов.

Специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин посетил Саудовскую Аравию в феврале 2019 года. В ходе визита он направил официальное приглашение Его Королевскому Высочеству принцу Султану бен Салману бен Абдель Азизу посетить Россию для знакомства с последними российскими разработками в космической отрасли. Следует отметить, что Россия стремится расширить сотрудничество в сфере космоса с Саудовской Аравией, которая имеет вес и влияние на арабской, исламской и международной аренах.

На встрече присутствовал посол Служителя Двух Святынь в России Раид бен Халид Кармали и представители космического агентства и Центра науки и технологий имени короля Абдель Азиза.

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