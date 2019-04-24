Financial Times (Великобритания): Япония пытается опередить Россию и Китай в поисках истребителя Ф-35

США и Япония всерьез обеспокоены, что технологические секреты американского истребителя-невидимки могут попасть в руки России или Китая. Об этом, как пишет автор статьи, свидетельствует информация о том, что к поискам разбившегося у берегов Японии Ф-35 присоединилось новейшее японское исследовательское судно «Каймэй».

Исследовательское судно присоединяется к поисковой операции, что подчеркивает беспокойство за возможность утраты сверхсекретных технологий Ф-35

Токио - Япония отправила самое передовое исследовательское судно на поиски пропавшего истребителя Ф-35 (F35), чтобы успеть вернуть сверхсекретные технологии, прежде чем до них доберутся Россия или Китай.

Спущенное на воду три года назад исследовательское судно "Каймэй" (Kaimei) министерства науки Японии присоединится к американским и японским силам, осущетвляющим поиски фюзеляжа самолета, который упал в океан на северо-востоке от Японии 9 апреля.

Решение Японии отправить гражданское судно на поиски самолета подчеркивает два момента: беспокойство за возможность утраты сверхсекретных технологий, а также необходимость понять причину того, почему новейший самолет внезапно исчез с радаров. "В настоящее время по просьбе министерства обороны и морских сил самообороны Японии к поискам подключилось судно японского агентства морских геологических наук и технологий, - сказал министр обороны Такэси Ивайя (Takeshi Iwaya). - "Каймэй" оснащен эхолотами, магнитометрами и беспилотной подводной лодкой, способной опускаться на глубину до 3000 м для исследования морского дна". Считается, что разбившийся Ф-35 затонул на глубине 1500 м, что значительно ниже рабочей глубины обычной подводной лодки. Пентагон и японские военные власти настаивают на том, что нет никаких шансов, что Россия или Китай доберутся до места крушения раньше них.

У Японии в данном районе есть пять военных кораблей и три корабля береговой охраны, а также несколько патрульных самолетов. Ивайя заявил, что США зафрахтовали частное судно "Ван Гог" (Van Gogh), предназначенное для проведения глубоководных работ. Судно оснащено кранами, способными поднимать грузы с глубины до 3000 м.

Истребители Ф-35 производства корпорации "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) поступили на вооружение США в 2015 году после долгих лет разработки. Самолет с пониженной заметностью для радаров, как ожидается, будет основным истребителем США и их союзников в первой половине XXI века. Детали конструкции самолета, оборудование и радиопоглощающие покрытия являются секретными разработками, и если бы какая-либо часть Ф-35 попала в руки оппонентов, это нанесло бы существенный удар по безопасности использования самолетов.

Существует история тайных операций по спасению военной техники для ее последующего восстановления. Например, в 1974 году ЦРУ тайно подняло часть советской подводной лодки, которая затонула к северо-западу от Гавайев за шесть лет до проведения операции.

ВВС, эксплуатирующие Ф-35, также должны срочно установить причины крушения самолета и того, почему пилот не смог катапультироваться или сообщить о возникшей проблеме. Необходимо убедиться, что дорогостоящий самолет безопасен для полетов.

Ф-35A наземного базирования - первый самолет, собранный японской корпорацией "Мицубиши хэви индастриз" (Mitsubishi Heavy Industries), который потерпел крушение через 28 минут после взлета с авиабазы Мисава, расположенной на севере японского острова Хонсю. Обломки были найдены на поверхности, но пилот и фюзеляж самолета не были обнаружены.

Робин Хардинг (Robin Harding)

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