Владимир Путин: за последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава флота

ЦАМТО, 23 апреля. За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава флота, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на судостроительный завод "Северная верфь".

Ниже приведено выступление В.Путина перед коллективом "Северной верфи" в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Добрый день, уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех вас в этот торжественный день. Сегодня у нас целое созвездие, можно сказать, ярких событий, значимых для отечественного кораблестроения, судостроения, для повышения обороноспособности страны, а значит, и для всей России. Событий много, и все они, без всякого преувеличения, говорят о качественно новом этапе развития Военно-морского флота нашей страны.

Здесь, в Санкт-Петербурге, на судостроительном заводе "Северная верфь", будет произведена закладка двух фрегатов с усиленным ударным вооружением. В Калининграде, на судостроительном заводе "Янтарь", начнется строительство двух больших десантных кораблей. И все они, уверен, достойно будут носить имена наших выдающихся соотечественников, прославивших флот России. Это "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько", "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Кроме того, сегодня здесь, на "Северной верфи", будут состыкованы секции строящегося головного корвета "Меркурий", названного так в честь героического корабля Черноморского флота. А в Северодвинске на воду будет спущена новая атомная подводная лодка. Она носит имя одного из наших городов воинской славы – "Белгород".

Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут, безусловно, выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов по укреплению флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причем как в ближней, так и в дальней морских зонах.

Отмечу, что за последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Это и работа на будущее, предстоит еще сделать очень много. Поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать ее кадровый, научный и технологический потенциал.

Посмотрите, только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль.

Хочу в этой связи поблагодарить – поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии – и присутствующих здесь, и тех, кто находится на других площадках: рабочих, инженеров, конструкторов, которые дарят жизнь новым кораблям, открывают им путь в море; сказать спасибо всем, кто трудится на предприятиях Санкт-Петербурга, Калининграда и Северодвинска, на других верфях нашей страны. Вы делом доказываете, что можете решать самые сложные, амбициозные задачи. Уверен, что так будет и впредь, и общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы.

Еще раз поздравляю всех с сегодняшним торжественным событием. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Успешной службы – будущим экипажам новых кораблей. И, как в таких случаях говорят, семь футов под килем!

Благодарю за внимание".

Глава государства принял участие в торжественной церемонии закладки на "Северной верфи" двух серийных фрегатов проекта 22350 – "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Затем на предприятии была произведена стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386, разработанного для защиты объектов морской экономической деятельности.

В режиме телемоста Владимир Путин наблюдал за церемонией закладки двух больших десантных кораблей – "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" – на Прибалтийском заводе "Янтарь" в Калининграде и спуском на воду атомной подводной лодки "Белгород" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.