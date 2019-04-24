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24.04.2019
ЦАМТО

Владимир Путин: за последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава флота

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Корпус четвертого строящегося фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) на открытом стапеле АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, ноябрь 2018 года
Корпус четвертого строящегося фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) на открытом стапеле АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, ноябрь 2018 года.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 23 апреля. За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава флота, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на судостроительный завод "Северная верфь".

Ниже приведено выступление В.Путина перед коллективом "Северной верфи" в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Добрый день, уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех вас в этот торжественный день. Сегодня у нас целое созвездие, можно сказать, ярких событий, значимых для отечественного кораблестроения, судостроения, для повышения обороноспособности страны, а значит, и для всей России. Событий много, и все они, без всякого преувеличения, говорят о качественно новом этапе развития Военно-морского флота нашей страны.

Здесь, в Санкт-Петербурге, на судостроительном заводе "Северная верфь", будет произведена закладка двух фрегатов с усиленным ударным вооружением. В Калининграде, на судостроительном заводе "Янтарь", начнется строительство двух больших десантных кораблей. И все они, уверен, достойно будут носить имена наших выдающихся соотечественников, прославивших флот России. Это "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько", "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Кроме того, сегодня здесь, на "Северной верфи", будут состыкованы секции строящегося головного корвета "Меркурий", названного так в честь героического корабля Черноморского флота. А в Северодвинске на воду будет спущена новая атомная подводная лодка. Она носит имя одного из наших городов воинской славы – "Белгород".

Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут, безусловно, выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов по укреплению флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причем как в ближней, так и в дальней морских зонах.

Отмечу, что за последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Это и работа на будущее, предстоит еще сделать очень много. Поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль, наращивать ее кадровый, научный и технологический потенциал.

Посмотрите, только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль.

Хочу в этой связи поблагодарить – поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии – и присутствующих здесь, и тех, кто находится на других площадках: рабочих, инженеров, конструкторов, которые дарят жизнь новым кораблям, открывают им путь в море; сказать спасибо всем, кто трудится на предприятиях Санкт-Петербурга, Калининграда и Северодвинска, на других верфях нашей страны. Вы делом доказываете, что можете решать самые сложные, амбициозные задачи. Уверен, что так будет и впредь, и общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы.

Еще раз поздравляю всех с сегодняшним торжественным событием. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Успешной службы – будущим экипажам новых кораблей. И, как в таких случаях говорят, семь футов под килем!

Благодарю за внимание".

Глава государства принял участие в торжественной церемонии закладки на "Северной верфи" двух серийных фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Затем на предприятии была произведена стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386, разработанного для защиты объектов морской экономической деятельности.

В режиме телемоста Владимир Путин наблюдал за церемонией закладки двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" на Прибалтийском заводе "Янтарь" в Калининграде и спуском на воду атомной подводной лодки "Белгород" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Балтийский завод
Северная верфь
Севмаш
Янтарь ПСЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20386
22350
ЧФ
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