На вооружение ВМФ с 2012 года поступило более 80 боевых кораблей

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ во время посещения судостроительного завода "Северная верфь".

С-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Более 80 боевых кораблей и катеров поступило на вооружение ВМФ с 2012 года, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей в Санкт-Петербурге.

"С 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, 7 многоцелевых подводных лодок, 21 надводный корабль", - сказал Путин.

"Хочу в этой связи поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии и присутствующих здесь, и тех, кто находится на других площадках - рабочих, инженеров, конструкторов, которые дарят жизнь новым кораблям, открывают им путь в море", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что сотрудники российских верфей делом доказывают, что в состоянии решить самые сложные задачи.

"Уверен, что так будет и впредь. И общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы", - добавил президент.

Путин также пожелал успешной службы будущим экипажам новых кораблей.

"И как в таких случаях говорят: семь футов под килем", - сказал Путин под аплодисменты.