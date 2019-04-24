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24.04.2019
РИА Новости

На вооружение ВМФ с 2012 года поступило более 80 боевых кораблей

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ во время посещения судостроительного завода "Северная верфь"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ во время посещения судостроительного завода "Северная верфь".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

С-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Более 80 боевых кораблей и катеров поступило на вооружение ВМФ с 2012 года, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей в Санкт-Петербурге.

"С 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, 7 многоцелевых подводных лодок, 21 надводный корабль", - сказал Путин.

"Хочу в этой связи поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии и присутствующих здесь, и тех, кто находится на других площадках - рабочих, инженеров, конструкторов, которые дарят жизнь новым кораблям, открывают им путь в море", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что сотрудники российских верфей делом доказывают, что в состоянии решить самые сложные задачи.

"Уверен, что так будет и впредь. И общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы", - добавил президент.

Путин также пожелал успешной службы будущим экипажам новых кораблей.

"И как в таких случаях говорят: семь футов под килем", - сказал Путин под аплодисменты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
24.04.2019 11:25
Не надо путать никчемные катера со смехотворным вооружением с кораблями...Флот РФ к сожалению в упадке и света в конце тоннеля не видно...
+3
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