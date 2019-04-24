Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26
Если холдинг «Вертолеты России» и хочет что-то внушить нам касательно Ми-26, так то, что этот «монстр» является самым большим вертолетом в мире. Даже больше, чем «Чинук» (Chinook) и «Си кинг» (Sea King). Когда речь заходит о вертолетах, Ми-26 правит небом, и Россия стремится использовать его уникальные возможности для того, чтобы завоевать господство на рынке тяжелых вертолетов.
Москва - В рамках пресс-тура, организованного холдингом "Вертолеты России" в начале апреля, репортерам издания "Дефенс ньюс" удалось побывать на его предприятии в Ростове-на-Дону и ознакомиться с его продукцией. Издание "Дефенс ньюс" может подтвердить, что Ми-26 действительно очень большой.
В своем интервью генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский признался, что он постарался представить все в выгодном свете. "Мы хотели продемонстрировать нашу компетенцию в области разработки и создания вертолетов большой грузоподъемности, чьим воплощением стал Ми-26", - сказал Богинский.
Грузоподъемность Ми-26, длина которого составляет 40 метров, а диаметр несущего винта - 30 метров, составляет 9 тонн. Представители "Вертолетов России" утверждают, что Ми-26 способен взлетать выше, чем другие вертолеты большой грузоподъемности, и что с каждым новым поколением управлять им становится все легче. Вертолеты Ми-26 выпускаются уже почти 40 лет, и Россия экспортирует их в разные страны мира.
Россия решила поделиться своими наработками с Китаем, с которым она скоро подпишет контракт на совместную разработку тяжелого вертолета для китайских покупателей. Этот проект получил название Advanced Heavy Lift (AHL), и в его основу будет положен Ми-26. Представители "Вертолетов России" поспешили подчеркнуть, что ни о какой передаче технологий речь не идет. Российские специалисты скорее будут выполнять функцию консультантов для китайских инженеров.
"Вертолеты России" уже сотрудничают с Китаем в рамках проекта по модификации, модернизации и обслуживанию достаточно большого вертолетного флота, который уже используется китайскими клиентами. Холдинг использовал эти связи в качестве основы для реализации проекта AHL - эти вертолеты будут производиться в Китае государственной компанией AVIC. Первые образцы AHL внешне очень похожи на Ми-26.
"С Китаем нас связывают продолжительные исторические отношения, - сказал Богинский. - Дискуссии по поводу создания тяжелого вертолета для Китая идут уже шесть или даже восемь лет. Китайские специалисты уже ознакомились с нашими вертолетами и сами определили необходимые им технические характеристики. Их вертолеты отличаются от Ми-26 - они меньше".
Холдинг "Вертолеты России", подразделение российской государственной корпорации "Ростех", является одним из крупнейших и самых успешных авиационных предприятий. Этот холдинг не принимал участие в исследовании "100 крупнейших оборонных предприятий мира 2018 года" по версии издания Defense News, но в 2017 году он занял 36-е место в списке крупнейших предприятий по показателям прибыли. Создание совместной модели разработок и производства стало чем-то новым для "Вертолетов России", но не для "Ростеха". В своем заявлении Виктор Кладов директор Ростеха по международному сотрудничеству и региональной политике, отметил, что покупатели постепенно "отходят от простых сделок "купли-продажи" и демонстрируют все больше интереса к локализации производства". "Ростех идет в ногу со временем, - сказал Кладов. - Мы готовы предложить локализацию технологий, которая нужна нашим клиентам, и мы готовы рассмотреть широкий спектр условий и возможностей для сотрудничества". По словам Кладова, Ростех подписал семь таких соглашений с китайскими государственными корпорациями. Проект AHL стал одним из них.
Один из способов охарактеризовать AHL - сказать, что он является lite-версией Ми-26, оптимизированной в соответствии с требованиями китайской стороны. Его взлетный вес составляет 38,7 тонны, грузоподъемность - 15 тонн, дальность полета - 800 километров, а максимальная скорость - 300 километров в час.
По словам Кладова, особенно важной для китайцев характеристикой стала способность вертолета подниматься высоко в горы - к примеру, в Тибете.
"Вертолеты России" продолжат производить, продавать и совершенствовать Ми-26 для российской армии и иностранных покупателей. Издание "Дефенс ньюс" демонстрирует видео одного из летных испытаний новой модификации вертолета, созданной для российской армии, - Ми-26Т2В, которая сейчас проходит государственные приемочные испытания. Во время экскурсии по предприятию репортеры "Дефенс ньюс" увидели несколько более старых версий Ми-26, которые находились на ремонте.
"В настоящее время у нас запланировано множество проектов, - рассказал Богинский в интервью "Дефенс ньюс". - У нас заказаны несколько модификаций Ми-26 для таких стран, как Иордания и Алжир, у которых есть определенные потребности. Но у Министерства обороны России есть собственные потребности". Некоторые из этих потребностей предполагают приобретение совершенно новых вертолетов, другие - модернизацию более старых моделей.
Хотя вертолеты большой грузоподъемности - это уникальный продукт, "Вертолеты России" стремятся выходить на разные рынки с разной продукцией, включая высокоскоростные вертолеты. Холдинг также предлагает довольно большой выбор малых и средних вертолетов, разработанных двумя другими известными российскими конструкторскими бюро - "Ми" и "Камов". Если говорить о рынках, на которые Ростех нацелился, то это рынки Юго-Восточной Азии.
"Мы видим огромные перспективы и ожидаем рост экспорта технологий гражданского вертолетостроения в Юго-Восточную Азию, - сказал Кладов. - Недавно Ростех получил заказы как минимум на 70 гражданских вертолетов на сумму более 500 миллионов долларов от Китая и стран Юго-Восточной Азии".
Мэтью Боднер (Matthew Bodner)
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"Мы хотели продемонстрировать нашу компетенцию в области разработки и создания вертолетов большой грузоподъемности, чьим воплощением стал Ми-26",
Вертолеты Ми-26 выпускаются уже почти 40 летЭто значит, что компетенциям этим порядка 50+ лет.
Наши? Чья бы корова мычала. Это СССРовские компетенции. Так сказать, наследие крававага тоталитарнога режима. Понятно, что электроника и интерьер и т.п. за этой время изменились. А основные железяки сильно изменились? Двигатель, редуктор?
Россия решила поделиться своими наработками с Китаем, с которым она скоро подпишет контракт на совместную разработку тяжелого вертолета для китайских покупателей. Этот проект получил название Advanced Heavy Lift (AHL), и в его основу будет положен Ми-26. Представители "Вертолетов России" поспешили подчеркнуть, что ни о какой передаче технологий речь не идет. Российские специалисты скорее будут выполнять функцию консультантов для китайских инженеров.Не первый раз встречаю эту "гениальную" формулировку. Снимаю шляпу. Поделиться наработками, провести совместную разработку, не передавая технологии - это реально круто. Это "даст ист фантастишен"!
В своем заявлении Виктор Кладов директор Ростеха по международному сотрудничеству и региональной политике, отметил, что покупатели постепенно "отходят от простых сделок "купли-продажи" и демонстрируют все больше интереса к локализации производства". "Ростех идет в ногу со временем, - сказал Кладов. - Мы готовы предложить локализацию технологий, которая нужна нашим клиентам, и мы готовы рассмотреть широкий спектр условий и возможностей для сотрудничества". По словам Кладова, Ростех подписал семь таких соглашений с китайскими государственными корпорациями. Проект AHL стал одним из них.И никакого когнитивного диссонанса не возникает?! Как это можно объяснить?)
Мы видим огромные перспективы и ожидаем рост экспорта технологий гражданского вертолетостроения в Юго-Восточную Азию