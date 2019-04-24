Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26

Если холдинг «Вертолеты России» и хочет что-то внушить нам касательно Ми-26, так то, что этот «монстр» является самым большим вертолетом в мире. Даже больше, чем «Чинук» (Chinook) и «Си кинг» (Sea King). Когда речь заходит о вертолетах, Ми-26 правит небом, и Россия стремится использовать его уникальные возможности для того, чтобы завоевать господство на рынке тяжелых вертолетов.

Москва - В рамках пресс-тура, организованного холдингом "Вертолеты России" в начале апреля, репортерам издания "Дефенс ньюс" удалось побывать на его предприятии в Ростове-на-Дону и ознакомиться с его продукцией. Издание "Дефенс ньюс" может подтвердить, что Ми-26 действительно очень большой.

В своем интервью генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский признался, что он постарался представить все в выгодном свете. "Мы хотели продемонстрировать нашу компетенцию в области разработки и создания вертолетов большой грузоподъемности, чьим воплощением стал Ми-26", - сказал Богинский.

Грузоподъемность Ми-26, длина которого составляет 40 метров, а диаметр несущего винта - 30 метров, составляет 9 тонн. Представители "Вертолетов России" утверждают, что Ми-26 способен взлетать выше, чем другие вертолеты большой грузоподъемности, и что с каждым новым поколением управлять им становится все легче. Вертолеты Ми-26 выпускаются уже почти 40 лет, и Россия экспортирует их в разные страны мира.

Россия решила поделиться своими наработками с Китаем, с которым она скоро подпишет контракт на совместную разработку тяжелого вертолета для китайских покупателей. Этот проект получил название Advanced Heavy Lift (AHL), и в его основу будет положен Ми-26. Представители "Вертолетов России" поспешили подчеркнуть, что ни о какой передаче технологий речь не идет. Российские специалисты скорее будут выполнять функцию консультантов для китайских инженеров.

"Вертолеты России" уже сотрудничают с Китаем в рамках проекта по модификации, модернизации и обслуживанию достаточно большого вертолетного флота, который уже используется китайскими клиентами. Холдинг использовал эти связи в качестве основы для реализации проекта AHL - эти вертолеты будут производиться в Китае государственной компанией AVIC. Первые образцы AHL внешне очень похожи на Ми-26.

"С Китаем нас связывают продолжительные исторические отношения, - сказал Богинский. - Дискуссии по поводу создания тяжелого вертолета для Китая идут уже шесть или даже восемь лет. Китайские специалисты уже ознакомились с нашими вертолетами и сами определили необходимые им технические характеристики. Их вертолеты отличаются от Ми-26 - они меньше".

Холдинг "Вертолеты России", подразделение российской государственной корпорации "Ростех", является одним из крупнейших и самых успешных авиационных предприятий. Этот холдинг не принимал участие в исследовании "100 крупнейших оборонных предприятий мира 2018 года" по версии издания Defense News, но в 2017 году он занял 36-е место в списке крупнейших предприятий по показателям прибыли. Создание совместной модели разработок и производства стало чем-то новым для "Вертолетов России", но не для "Ростеха". В своем заявлении Виктор Кладов директор Ростеха по международному сотрудничеству и региональной политике, отметил, что покупатели постепенно "отходят от простых сделок "купли-продажи" и демонстрируют все больше интереса к локализации производства". "Ростех идет в ногу со временем, - сказал Кладов. - Мы готовы предложить локализацию технологий, которая нужна нашим клиентам, и мы готовы рассмотреть широкий спектр условий и возможностей для сотрудничества". По словам Кладова, Ростех подписал семь таких соглашений с китайскими государственными корпорациями. Проект AHL стал одним из них.

Один из способов охарактеризовать AHL - сказать, что он является lite-версией Ми-26, оптимизированной в соответствии с требованиями китайской стороны. Его взлетный вес составляет 38,7 тонны, грузоподъемность - 15 тонн, дальность полета - 800 километров, а максимальная скорость - 300 километров в час.

По словам Кладова, особенно важной для китайцев характеристикой стала способность вертолета подниматься высоко в горы - к примеру, в Тибете.

"Вертолеты России" продолжат производить, продавать и совершенствовать Ми-26 для российской армии и иностранных покупателей. Издание "Дефенс ньюс" демонстрирует видео одного из летных испытаний новой модификации вертолета, созданной для российской армии, - Ми-26Т2В, которая сейчас проходит государственные приемочные испытания. Во время экскурсии по предприятию репортеры "Дефенс ньюс" увидели несколько более старых версий Ми-26, которые находились на ремонте.

"В настоящее время у нас запланировано множество проектов, - рассказал Богинский в интервью "Дефенс ньюс". - У нас заказаны несколько модификаций Ми-26 для таких стран, как Иордания и Алжир, у которых есть определенные потребности. Но у Министерства обороны России есть собственные потребности". Некоторые из этих потребностей предполагают приобретение совершенно новых вертолетов, другие - модернизацию более старых моделей.

Хотя вертолеты большой грузоподъемности - это уникальный продукт, "Вертолеты России" стремятся выходить на разные рынки с разной продукцией, включая высокоскоростные вертолеты. Холдинг также предлагает довольно большой выбор малых и средних вертолетов, разработанных двумя другими известными российскими конструкторскими бюро - "Ми" и "Камов". Если говорить о рынках, на которые Ростех нацелился, то это рынки Юго-Восточной Азии.

"Мы видим огромные перспективы и ожидаем рост экспорта технологий гражданского вертолетостроения в Юго-Восточную Азию, - сказал Кладов. - Недавно Ростех получил заказы как минимум на 70 гражданских вертолетов на сумму более 500 миллионов долларов от Китая и стран Юго-Восточной Азии".

Мэтью Боднер (Matthew Bodner)

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