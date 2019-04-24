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24.04.2019
ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил строй иностранных кораблей на параде в Циндао

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Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото
Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 23 апреля. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" возглавил строй иностранных кораблей на международном военно-морском параде по случаю 70-й годовщины ВМС НОАК, прошедшем 23 апреля в акватории города-порта Циндао.

Как сообщает "РИА Новости", парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин, он начался с демонстрации кораблей и авиации ВМС НОАК (с китайской стороны в параде участвовали 32 военных корабля и 39 самолетов), после чего парадным строем прошли 18 кораблей из 13 стран.

Первым шел российский многофункциональный фрегат "Адмирал Горшков", который совершает свой первый поход, тем не менее, он уже удостоился чести стать во главе всех иностранных кораблей – гостей парада. Вторым шел австралийский фрегат "Мельбурн", для которого этот переход станет последним в "карьере", после возвращения на родину он будет списан.

Следом шел корвет из Бангладеш, индийский ракетный эсминец "Калькутта", корабли Японии, Малайзии, Мьянмы, фрегат Южной Кореи, Сингапура, два судна из Таиланда, два вьетнамских корабля, корабли из Брунея, Филиппин, индийское судно снабжения "Шакти", а замыкали строй российское многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Военно-морской парад прошел в городе Циндао в рамках целого ряда мероприятий, организованных в городе в период с 22 по 25 апреля в честь юбилея ВМС НОАК. На торжественные мероприятия прибыли высокопоставленные гости из 61 страны. Российскую делегацию возглавляет заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Александр Витко. Также в Циндао приехали высокопоставленные представители ВМС КНДР, Индии, США, Великобритании, Германии, Мексики, Канады, Японии, Южной Кореи и других стран. Отряд кораблей Северного флота ВМФ России, участвующих в торжественных мероприятиях, вошел в порт Циндао в воскресенье.

Сразу после окончания торжеств начнутся совместные российско-китайские маневры "Морское взаимодействие", передает "РИА Новости".

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