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24.04.2019
Российская газета

СМИ: от израильской ракеты-"убийцы" С-300 остались лишь обломки

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Источник изображения: rg.ru

Специалисты прокомментировали заявление израильских СМИ о якобы успешном применении в Сирии аэробаллистической ракеты Rampage против сирийских систем ПВО российского производства.

Avia.pro приводит мнение экспертов, которые отмечают, что на самом деле новым ракетам Rampage могут эффективно противостоять даже устаревшие системы ПВО. В качестве доказательства приводятся фотографии обломков сбитых ракет. Разумеется, эффективность более совершенных комплексов С-300 и С-400 в противодействии этим ракетам окажется еще более высокой.

"От израильской "суперракеты" остались лишь обломки - Израиль сам может на них посмотреть. Это указывает на то, что Rampage ничем не лучше других ракет, имеющихся на вооружении", - отмечают эксперты.

Также они приводят статистику, согласно которой шесть из десяти выпущенных по Масьяфу ракет удалось перехватить. То есть эффективность сирийских средств ПВО составила 60 процентов. Это обычный показатель при противодействии израильским ударам. Хваленные ракеты Израиля не смогли улучшить эту статистику.

Эксперты признают, что Rampage изначально могла создаваться для ударов по комплексам С-300, но израильские разработчики при этом использовали информацию о советских вариантах систем ПВО, а между тем зенитные ракетные системы существенно изменились.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
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