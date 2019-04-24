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24.04.2019
ТАСС

Число навигационных наземных станций на территории России увеличится до 45 после 2020 года

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Центр «ГЛОНАСС»
Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС «ГЛОНАСС».
Источник изображения: www.ipromash.ru

Они войдут в систему дифференциальной коррекции и мониторинга, которая уже прошла испытания и находится на первоначальном этапе сертификации

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 45 принимающих навигационных станций будут работать на территории России после 2020 года. Такие данные были представлены в презентации, продемонстрированной во вторник первым заместителем генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Роскосмоса Юрием Урличичем на Международном навигационном форуме.

"45 в РФ и 12 за рубежом", - говорится в презентации. Они будут покрывать территорию России и СНГ. При этом точность повысится с 1 м до 0,5 м.

Все они войдут в систему дифференциальной коррекции и мониторинга, которая уже прошла испытания и находится на первоначальном этапе сертификации, отмечается в презентации.

На данный момент существует 19 станций в России и шесть за рубежом.

XIII Международный навигационный форум проходит в Москве с 23 по 24 апреля. Параллельно с ним будет проходить выставка "Навитех-2019", где будут представлены образцы в области спутниковой навигации в России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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