Более 2 тыс. мотострелков подняли по тревоге в Чечне в рамках учений

Планируется отработать наступление и маневренную оборону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Два полка 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированные в Чечне, были подняты по тревоге в рамках учений. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Более 2 тыс. военнослужащих совершили марш в назначенный район в условиях активности диверсионных разведывательных групп "противника" с преодолением условно зараженных радиацией участков местности", - говорится в сообщении.

Военным предстоит отработать наступление и маневренную оборону, в том числе ночью, а особое внимание планируется уделить контрбатарейной борьбе и противодействию ударным беспилотникам. Кроме того, предполагается отработать тактику действий аэромобильных групп на вертолетах Ми-8АМТШ "Терминатор" в глубоком тылу противника, в том числе высадку из вертолетов на боевых квадроциклах.

На заключительном этапе учений пройдут боевые стрельбы танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2.

Как уточнили в пресс-службе, в учениях задействуют около 300 единиц техники, включая штурмовики Су-25СМ, самоходные артиллерийские установки "Акация", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".