Более 1,2 тыс. бойцов спецназа подняли по тревоге в Ставропольском крае в рамках учений

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017.

Аналогичные учение также пройдут на полигонах Адыгеи и Карачаево-Черкесии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. военнослужащих соединения специального назначения в Ставропольском крае были подняты по учебной тревоге в рамках учений. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Исходя из замысла тактико-специальных учений, несколько групп спецназа после сигнала тревоги будут доставлены бортами армейской авиации в исходные районы для выполнения задач в тылу условного противника", - говорится в сообщении. Для перевозки военных задействуют вертолеты Ми-8АМТШ.

Другим подразделениям предстоит преодолеть более 100 км по пересеченной местности на бронеавтомобилях "Тайфун" и "Рысь". При этом им придется уничтожить условных боевиков, ликвидировать их базу и освободить заложников.

В пресс-службе уточнили, что учения с участием бойцов спецназа пройдут в течение недели на полигонах Адыгеи и Карачаево-Черкесии.