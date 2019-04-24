Войти
24.04.2019
Интерфакс-АВН

МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране

569
2
0
Курильские острова
Курильские острова.
Источник изображения: kazanreporter.ru

Токио. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе о внешней политике "Синяя книга по дипломатии" не стало, как ранее прямо заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране, сообщает The Mainichi.

В версии 2019 года отмечается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под "сильным руководством" премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

Тем временем в прошлогоднем докладе прямо говорится, что четыре контролируемых Россией острова у восточного Хоккайдо принадлежат Японии и содержится призыв - "вернем четыре северных острова японской стороне".

Также японское правительство смягчило формулировки в отношении Северной Кореи.

В "Синей книге по дипломатии" от 2019 года министерство иностранных дел Японии заявило, что Северная Корея не предприняла никаких существенных шагов для отказа от своего ядерного оружия и баллистических ракет, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества сделать это.

Между тем, в прошлогоднем докладе отмечалось, что Япония тесно сотрудничает со странами, включая США, чтобы "максимизировать давление на Северную Корею всеми доступными средствами", поскольку ее растущий арсенал представляет собой "беспрецедентную, серьезную и неминуемую угрозу".

Как предполагает издание, такие формулировки направлены на ослабление дипломатической напряженности, поскольку премьер-министр Синдзо Абэ пытается решить давние проблемы с обеими странами.

Что касается Южной Кореи, в докладе говорится, что двусторонние отношения находятся в "чрезвычайно сложной ситуации", поскольку страны остаются в разногласиях по многочисленным вопросам, среди которых компенсации корейским рабочим, чей труд использовался во время японской колонизации полуострова в 1910-1945 годах.

Тем временем в документе говорится, что альянс безопасности Японии и США "сильнее, чем когда-либо" на фоне частых переговоров между С.Абэ и президентом США Дональдом Трампом.

Связи с Китаем, которые в какой-то момент испортились из-за контролируемых Японией островов в Восточно-Китайском море и различных взглядов на историю военного времени, вернулись в нормальное русло и могут улучшиться, следует из "Синей книги по дипломатии".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
04.09.2017
Кто начнет атомный Армагеддон
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
22.05.2017
Ким Чен Ын запустил НЛО
2 комментария
№1
24.04.2019 11:00
Курильские острова по праву принадлежат России. Передачу Курил или их части Японии буду расценивать как государственную измену
+2
Сообщить
№2
24.04.2019 15:54
Цитата, Flying squad сообщ. №1
Передачу Курил или их части Японии буду расценивать как государственную измену
Вы забыли подписаться под этим ультиматумом.
Интересно, а до сего момента Вы нигде не узревали гос измены?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 18:33
  • 3
"Ратник" с искусственным интеллектом
  • 24.04 18:28
  • 1
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 24.04 17:41
  • 19
Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость
  • 24.04 17:22
  • 6
Китай вступился за Сталина
  • 24.04 17:21
  • 10
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 24.04 17:09
  • 1
Цифры решают все
  • 24.04 17:08
  • 5
В России появятся подлодки "Борей" с крылатыми ракетами
  • 24.04 17:01
  • 1
В случае агрессии США Иран незамедлительно перекроет Ормузский пролив
  • 24.04 16:28
  • 992
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.04 16:24
  • 4
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
  • 24.04 16:01
  • 3
Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ
  • 24.04 15:54
  • 2
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 24.04 15:25
  • 1
Война моторов в XXI веке
  • 24.04 15:02
  • 2
Украина испытает основное оружие сдерживания
  • 24.04 14:39
  • 3
Defense News (США): Россия продолжает показывать свою военную мощь, демонстрируя летные испытания своего нового тяжелого вертолета Ми-26