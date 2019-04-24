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24.04.2019
ТАСС

Ученые планируют за год обнаружить детекторами LIGO и Virgo до 10 слияний нейтронных звезд

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Логотип ФГБУ науки Института космических исследований РАН.
Источник изображения: https://wikimedia.org/

C начала работы уже были зарегистрированы два случая слияния черных дыр, отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Позаненко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые в течение стартовавшего 1 апреля годового цикла наблюдений рассчитывают с помощью детекторов LIGO и Virgo зафиксировать до десяти случаев слияния нейтронных звезд. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Позаненко.

"Стартовал третий цикл наблюдений. Он будет длиться год. Мы ожидаем регистрацию от одного до десяти слияний типа "нейтронная звезда - нейтронная звезда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала работы уже были зарегистрированы два случая слияния черных дыр, изучением которых займутся теоретики. "Это рутина, которую ждут теоретики для объяснения того, как распределены массы черных дыр, на каком расстоянии это все происходит", - пояснил специалист.

В течение цикла наблюдений детекторы будут останавливаться на несколько часов в сутки для технического обслуживания. Это необходимо для поддержания детекторов в работоспособном состоянии. После завершения цикла наблюдений работу остановят для модернизации и улучшения чувствительности детекторов.

В эксперименте примут участие два гравитационно-волновых детектора LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) Национального научного фонда США и детектор Virgo Европейской гравитационной обсерватории, расположенный в Италии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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