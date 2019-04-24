Подписан контракт на закупку Индонезией еще 22 БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф

22 апреля 2019 года в Джакарте министерство обороны Индонезии подписало с российским АО "Рособоронэкспорт" контракт общей стоимостью 175,2 млн долл на закупку для морской пехоты Индонезии 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф на их базе. Из этой суммы на приобретение 22 БМП-3Ф приходится 108 млн долл и на закупку 21 БТ-3Ф - 67,2 млн долл. Тем самым Индонезия стала стартовым заказчиком бронетранспортера БТ-3Ф.

Церемония подписания министерством обороны Индонезии контракта с АО "Рособоронэкспорт" на закупку для морской пехоты Индонезии 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф на их базе. Джакарта, 22.04.2019 (с) министерство обороны Индонезии

Согласно пресс-релизу министерства обороны Индонезии, закупка финансируется "за счет иностранных займов" [видимо, российских].

Со стороны bmpd напомним, что законтрактованные 22 единицы БМП-3Ф станут третьей партией этих машин для морской пехоты Индонезии. Ранее Корпус морской пехоты Индонезии (Korps Marinir - KORMAR) уже получил 54 боевые машины пехоты БМП-3Ф производства АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ) в модификации для морской пехоты по двум контрактам, заключенным с ОАО "Рособоронэкспорт" - первые 17 машин БМП-3Ф и одну БРЭМ-Л в 2010 году по контракту 2009 года, и еще 37 машин БМП-3Ф в 2013 году по контракту 2012 года стоимостью 114 млн долл.Еще в ноябре 2016 года глава делегации "Рособоронэкспорта" на проходившей в Джакарте оборонной выставке Indo Defence 2016 Сергей Гореславский сообщил агентству РИА Новости, что "российская и индонезийская стороны работают над проектом поставки третьей партии БМП-3Ф для ВМС Индонезии. В настоящее время "Рособоронэкспорт" и представители индонезийской стороны ведут двусторонние консультации по этому вопросу".

Что касается гусеничного плавающего бронетранспортера БТ-3Ф (ОКР "Броня"), то он разрабатывался АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ, Курган) на базе БМП-3Ф изначально в значительной мере с прицелом на продвижение в первую очередь морской пехоте Индонезии, что в итоге и увенчалось успехом. Решение о создании БТ-3Ф было утверждено в 2010 году, впервые образец БТ-3Ф был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

В августе 2017 года командующий KORMAR генерал-майор Бамбанг Сушвантоно и делегация старших офицеров индонезийской морской пехоты посетили Россию специально для ознакомления с БТ-3Ф и обсуждения вопроса о его закупке. В ходе визита генерал-майор Бамбанг принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", включая проведенную специально для индонезийской делегации полигонную демонстрацию БТ-3Ф в Кубинке, а также посетил СКБМ и КМЗ в Кургане.

Решение о закупке БТ-3Ф было окончательно принято KORMAR по результатам неудачного опыта испытаний пяти полученных в 2016 году украинских колесных бронетранспортеров БТР-4 (8х8), продемонстрировавших, в частности, плохую мореходность. В результате морская пехота Индонезии отказалась от планировавшегося приобретения еще 50 БТР-4.

Боевые машины пехоты БМП-3Ф морской пехоты Индонезии (с) министерство обороны Индонезии

Опытный образец гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года (с) Юрий Пашолок / yuripasholok.livejournal.com