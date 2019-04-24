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24.04.2019
ТАСС

"Ил" подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Всего планируется выпустить 16 самолетов нового типа с 2026 по 2034 год

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный. Это следует из презентации компании, копия которой находится в распоряжении ТАСС.

"Ширина и высота грузовой кабины Ил-96-500Т обеспечивает перевозку 100% УНГ [уникальный неделимый груз], представленных на рынке. При этом габариты грузовой кабины позволяют перевозить широкую номенклатуру перспективных грузов", - говорится в презентации.

В качестве примера грузов, которые можно будет перевозить внутри фюзеляжа новой модификации Ил-96, указаны универсальный ракетный модуль, используемый в ракетах семейства "Ангара", головной обтекатель тяжелого носителя "Ангара-А5В", пилотируемый космический корабль или его система аварийного спасения.

Конструктивно предлагаемая модификация отличается от других версий Ил-96 увеличенной верхней частью фюзеляжа (надстройкой), откидной головной частью (аналогично Ан-124), дополнительными опорами в передней части самолета и выдвижным грузовым трапом.

Всего "Ил" планирует выпустить с 2026 по 2034 год 16 самолетов нового типа. Шесть из них предполагается передать Минобороны РФ, шесть - коммерческим заказчикам (через лизинговую "Ильюшин финанс ко"), еще четыре будут построены в интересах Роскосмоса и российско-китайской кооперации по широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету CR929.

Себестоимость опытного самолета, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовку производства, испытания и сертификацию, оценивается в 30,3 млрд рублей. Себестоимость серийного самолета при серии от пяти единиц - в 12 млрд рублей, период окупаемости при коммерческой эксплуатации - 10-12 лет. По расчетам специалистов, реализовать проект можно за пять - семь лет.

Согласно презентации, эскизное проектирование было завершено еще в 2018 году, когда ПАО "Ил" возглавлял Алексей Рогозин.

Обоснование проекта

"Зарубежный опыт показывает, что оптимальным решением для транспортировки изделий РКТ [ракетно-космической техники] тяжелого и сверхтяжелого класса и других негабаритных грузов является разработка нескольких экземпляров специализированных самолетов-носителей на базе одного из существующих пассажирских самолетов-низкопланов", - говорится в обосновании проекта.

При этом находящиеся в эксплуатации Ан-124 "Руслан" не могут в полной мере решать задачи по перевозке космической техники. "Несмотря на выдающуюся грузоподъемность Ан-124, как и другие самолеты-высокопланы, ориентированные на перевозку промышленного (нефтяного и энергетического) оборудования, а также бронетехники и других систем вооружения, плохо приспособлен для перевозки ступеней РН [ракет-носителей], разгонных блоков и других относительно легких, но габаритных изделий РКТ", - поясняется в презентации.

Специалисты проанализировали мировой опыт использования таких самолетов, как Airbus Beluga и Boeing 747-400LCF, и пришли к выводу, что Ил-96-500Т можно будет использовать для перевозки не только ракетно-космической техники, но и других грузов, включая авиационную и морскую технику, нефтегазовой оборудование.

С технической точки зрения, считают авторы презентации, проект привлекателен тем, что базируется на уже выпускаемом самолете Ил-96-400. Этот задел, как ожидается, существенно сэкономит время и средства при создании Ил-96-500Т.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
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Boeing 747
Ан-124
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3 комментария
№1
24.04.2019 04:03
Д.О.Рогозин конечно Гора Человек,  используя Ил-96-400 с ПД-90А, построить 16  машин почти Ил-106 для Своего проекта и далее еще столько же для МО(это только начало), Шанхай крик подымет, нам дайте проект тоже...
Мне вот интересно, бывшие АНТКовцы в передней погрузке участвуют или нет?
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№2
24.04.2019 06:48
+2
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№3
24.04.2019 07:43
Самолёты для перевозки негабаритных грузов нужны давно, так что перспективы у этого самолёта будут не плохие.
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