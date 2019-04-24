Более 3 тыс. военнослужащих ЮВО и Абхазии приступили к совершению маршей в ходе совместного учения

Ростов-на-Дону. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной базы Южного военного округа приступили к совершению маршей на технике в назначенные районы в Абхазии в рамках двустороннего командно-штабного учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Плановое командно-штабное учение проводится совместно с войсками Минобороны Абхазии в составе Объединенной группировки войск (сил). Всего в совместном КШУ принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили УАЗ, ГАЗ, УРАЛ, а также новейшие бронеавтомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе учения подразделения Вооруженных сил России и Абхазии отработали действия при объявлении тревоги, загрузке на технику боекомплектов и запасов материальных средств.

В ходе передвижения механизированных колонн по городским и полевым дорогам каждый водитель преодолеет от 100 до 200 км пути, личный состав выполнит нормативы по эвакуации условно выведенной из строя техники на марше. Военнослужащие на автомобилях преодолеют различные рельефные препятствия: русла горных рек, серпантины, овраги, каменные завалы и участки