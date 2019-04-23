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23.04.2019
ТАСС

В Минобороны РФ заявили, что США давят на участников конференции по безопасности в Москве

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Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог.
Источник изображения: © РИА Новости

По словам заместителя руководителя военного ведомства Александра Фомина, из-за этого партнеры Вашингтона примут участие в конференции в "ограниченном составе"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. США предпринимали попытки надавить на своих союзников, чтобы понизить степень их участия в Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщил в понедельник замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью телеканалу RT в преддверии конференции.

"Нужно признать, что давление есть со стороны Соединенных Штатов Америки. В первую очередь оно адресовано к союзникам - странам НАТО, другим европейским государствам, странам других регионов. Это давление имеет свои результаты", - сообщил замминистра.

По словам заместителя руководителя военного ведомства, из-за этого партнеры США примут участие в конференции в "ограниченном составе". В основном от них приедут представители оборонных ведомств, уточнил Фомин.

Что касается арабских стран, генерал сообщил, что подтвердили участие 16 государств.

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие в ней министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
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Фомин Александр
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NATO
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