В Минобороны РФ заявили, что США давят на участников конференции по безопасности в Москве

По словам заместителя руководителя военного ведомства Александра Фомина, из-за этого партнеры Вашингтона примут участие в конференции в "ограниченном составе"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. США предпринимали попытки надавить на своих союзников, чтобы понизить степень их участия в Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщил в понедельник замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью телеканалу RT в преддверии конференции.

"Нужно признать, что давление есть со стороны Соединенных Штатов Америки. В первую очередь оно адресовано к союзникам - странам НАТО, другим европейским государствам, странам других регионов. Это давление имеет свои результаты", - сообщил замминистра.

По словам заместителя руководителя военного ведомства, из-за этого партнеры США примут участие в конференции в "ограниченном составе". В основном от них приедут представители оборонных ведомств, уточнил Фомин.

Что касается арабских стран, генерал сообщил, что подтвердили участие 16 государств.

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие в ней министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.