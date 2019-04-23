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23.04.2019
РИА Новости

Минобороны рассказало о сотрудничестве с Китаем по антитеррору по линии ШОС

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Морские пехотинцы армий России и Китая
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА "Новости"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спецслужбы России и Китая активно развивают сотрудничество в области борьбы с терроризмом в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Мы с Китаем взаимодействуем, и в том числе в вопросах борьбы с терроризмом. И на основе двусторонних контактов существуют достаточно активные контакты по линии наших специальных служб, которые ведут соответствующие работы по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими пагубными явлениями", - сказал Фомин в интервью телеканалу RT в преддверии предстоящей 23-25 апреля Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, в рамках РАТС ШОС "ведется очень активная работа, в том числе и по линии экспертной рабочей группы, которая была создана по инициативе министерства обороны России".

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) - постоянно действующий орган Шанхайской организации сотрудничества. Предназначена для содействия, координации и взаимодействия компетентных органов государств ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

В числе основных задач РАТС ШОС - сбор и анализ информации, поступающей от стран РАТС, по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, содействие в подготовке и проведении оперативно-разыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом по просьбе стран, представленных в РАТС.

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Компании
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Фомин Александр
Проекты
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