Путин примет в Санкт-Петербурге участие в церемонии спуска на воду кораблей для ВМФ России

Глава государства также посетит суворовское военное училище

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит 23 и 24 апреля рабочую поездку в Санкт-Петербург, где посетит судостроительный завод "Северная верфь" и даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia.

Во вторник "глава государства примет участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота Российской Федерации и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Далее глава государства приедет в Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны, где ознакомится с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга юных суворовцев.

В штаб-квартире Русского географического общества президент проведет 11-е заседание Попечительского совета РГО. Участники мероприятия подведут итоги работы организации за 2018 год и представят проекты текущего года. В рамках заседания будут вручены медали и почетные грамоты Всероссийской общественной организации.

24 апреля Путин по традиции проведет встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. "Кроме того, президент в режиме видеоконференции на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" в городе Высоцке Ленинградской области", - сообщает пресс-служба.