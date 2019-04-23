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23.04.2019
Интерфакс-АВН

Американцы отказались от участия в московском совещании по проблеме сирийского лагеря беженцев "Рукбан" - Минобороны РФ

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Заместитель посла Великобритании в ООН Джонатан Аллен и американский посол при ООН Никки Хейли
Заместитель посла Великобритании в ООН Джонатан Аллен и американский посол при ООН Никки Хейли.
Источник изображения: © AP Photo, Mary Altaffer

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Третье совещание по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии прошло без участия представителей США, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Учитывая важную роль США в решении проблемы расформирования лагеря "Рукбан", нами было направлено приглашение в посольство США в Москве принять участие в работе координационного совещания. К сожалению, американские представители отказались присутствовать на этом важнейшем мероприятии", - сказал М.Мизинцев.

Совещание прошло в режиме телемоста из Москвы с правительством Сирии.

По его словам, США по-прежнему настаивают на том, что проблема "Рукбана" должна решаться в столице Иордании Аммане в формате трехсторонних консультаций представителей России, США и Иордании.

"Считаем работу без участия представителей ООН и, самое главное, без участия представителей правительства Сирийской Арабской Республики однобокой и малоэффективной", - подчеркнул он.

М.Мизинцев подчеркнул, что, хотя США якобы ищут прямого диалога с Россией по проблеме "Рукбана", они отказываются от взаимодействия на московской площадке.

"Мы в этом плане предоставляем им возможности московской площадки с высоким статусом и экспертным представительством, с возможностью участия в совместной работе всех заинтересованных сторон - в ответ получаем отказ", - сказал М.Мизинцев.

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