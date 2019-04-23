Объекты Новороссийской военно-морской базы ЧФ будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года

ЦАМТО, 22 апреля. Объекты Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ) будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом сообщил 19 апреля врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Лиина во время визита первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова в Новороссийск.

В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа Руслан Цаликов вместе с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым проверили завершение хода строительства объектов Новороссийской ВМБ.

Руслан Цаликов посетил штаб соединения, объекты причального фронта, учебно-тренировочный комплекс с бассейном для подготовки водолазов, спальный корпус и Зал славы. По итогам осмотра объектов он провел рабочее совещание.

"Изменения, произошедшие на базе, налицо. Конечно, необходимо полное взаимодействие со строителями и организациями, с тем чтобы закрыть все вопросы, касающиеся завершения строительных работ, особенно западного мола-причала", – сказал первый замминистра обороны России.

Кроме того, командующий Южным военным округом генерал-полковник Александр Дворников и врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Лиина доложили о стопроцентной готовности причалов во внутренней части гавани.

"Предназначенные к вводу в эксплуатацию причалы имеют стопроцентную готовность, все необходимые инженерные работы в этой части будут завершены в кратчайшие сроки", – отметил Виктор Лиина.

Справочно:

На берегообразованной территории будущей ВМБ ранее уже было построено пять причалов. Внутренняя часть базы отведена под стоянку современных подводных лодок.

При строительстве применяются самые передовые современные технологии, оборудование и техника, позволяющие обеспечить безаварийную эксплуатацию объекта без капитального ремонта не менее 50 лет.

Работы на объектах строительства Новороссийской ВМБ ведутся непрерывно, сообщает пресс-служба ЮВО.