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23.04.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты С-300 из Сибири провели боевые стрельбы на учениях в Астраханской области

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Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Екатеринбург. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Боевые стрельбы расчетов систем С-300 зенитной ракетной бригады Центрального военного округа прошли на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Всего на учениях были задействованы более 250 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационные станции и машины обеспечения.

"Подразделения были переброшены в район учений из Хакасии, преодолев расстояние около 4 тыс. км", - говорится в сообщении.

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