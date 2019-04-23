Расчеты С-300 из Сибири провели боевые стрельбы на учениях в Астраханской области
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын
Екатеринбург. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Боевые стрельбы расчетов систем С-300 зенитной ракетной бригады Центрального военного округа прошли на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Всего на учениях были задействованы более 250 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационные станции и машины обеспечения.
"Подразделения были переброшены в район учений из Хакасии, преодолев расстояние около 4 тыс. км", - говорится в сообщении.
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