Трамп пообещал Зеленскому продолжить поддержку усилий по восстановлению территориальной целостности Украины - Волкер
Курт Волкер.
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Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.
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