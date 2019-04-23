Трамп пообещал Зеленскому продолжить поддержку усилий по восстановлению территориальной целостности Украины - Волкер

Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.