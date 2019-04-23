Взрыв дракона: как авария корабля Crew Dragon повлияет на полеты к МКС

Космический корабль компании SpaceX Илона Маска взорвался при наземных испытаниях

20 апреля 2019 года во время огневых испытаний системы автоматического спасения взорвался пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это тот самый корабль, что недавно летал к Международной космической станции с экипажем в виде манекена Рипли, а после посещения станции удачно приводнился. Что теперь будет с пилотируемыми полетами на МКС и как это отразится на конкурентах — компании Boeing и российском "Роскосмосе", разбирались "Известия".

Внезапный взрыв

В настоящее время космические корабли Crew Dragon проходят последний этап тестирования, чтобы получить сертификацию NASA для совершения пилотируемых полетов. Процесс это длительный и сложный, во время которого проводится большое количество проверок и тестов. В рамках тестирования космический корабль Crew Dragon уже провел несколько полетов, финальной точкой которых стал полностью автоматический полет к Международной космической станции, проведенный 2 марта в рамках миссии DM-1. Тогда космический корабль долетел до орбитальной станции, состыковался с ней в автоматическом режиме, а после вернулся на Землю.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 c космическим кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал. 2 марта 2019 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/spacex

Предполагалось, что именно этот корабль поучаствует еще в двух экспериментах по проверке работоспособности системы аварийного спасения, после чего попадет в музей как исторический экспонат. Увы, теперь этому никогда не сбыться. Во время предпоследнего в своей карьере испытания, судя по видео, произошел взрыв, практически уничтоживший аппарат. Увы, но пока есть только ролик отвратительного качества с жутко пиксельной съемкой экрана камеры наблюдения.

Согласно некоторым, пока не подтвержденным сообщениям, корабль был сильно поврежден, практически полностью уничтожен.

Космический корабль Crew Dragon во время стыковки с МКС. 3 марта 2019 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Что именно могло вызвать такой взрыв, пока непонятно, но, судя по его силе и последовавшему за ним темно-оранжевому дыму, который видели сторонние наблюдатели, скорее всего, взорвался топливный бак.

В конструкции корабля Crew Dragon есть восемь ракетных двигателей SuperDraco, работающих на топливной паре монометилгидразин/азотный тетраоксид.

Первоначально предполагалось, что с помощью этих двигателей Crew Dragon будет садиться на Землю после возвращения из космоса. Но процесс сертификации посадки при помощи двигателей очень долгий, он пока больше не используется ни на одном пилотируемом корабле, все предпочитают садиться при помощи выбрасываемых из корабля парашютов. Потому в прошлом году и было принято решение, что Crew Dragon тоже будет первое время использовать для посадки парашютную систему, а двигатели постепенно сертифицируют. До этого момента их будут использовать в качестве системы аварийного спасения. Во время демонстрационного полета к Международной космической станции сопла двигателей SuperDraco были закрыты специальными заглушками, чтобы исключить попадание в них морской воды после приземления и избежать повреждения во время торможения в плотных слоях атмосферы.

Экипаж МКС на борту космического корабля Crew Dragon. 4 марта 2019 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Система аварийного спасения нужна для спасения корабля и экипажа, если нештатная ситуация произошла на стартовой площадке или в первые минуты полета. В таком случае включаются двигатели системы аварийного спасения, корабль отсоединяется от ракеты и при помощи двигателей отлетает на безопасное расстояние. У российских кораблей "Союз" тоже есть такая же система спасения, правда, она не встроена в корабль, а находится снаружи (внешне это тонкая длинная мачта в самой верхней части ракеты-носителя, по которой безошибочно опознаются носители с пилотируемым кораблем внутри).

Вот именно при попытке запустить двигатели SuperDraco, чтобы проверить работоспособность системы спасения, и произошел взрыв. Пока неизвестно, какой именно из компонентов системы корабля взорвался. Это установит специальная комиссия, а одновременность события (включили двигатели — раздался взрыв) не всегда обозначает, что взрыв произошел именно в двигателях.

Последствия

Сразу стоит сказать, что это очень серьезное происшествие, которое сильно повлияет как на программу введения в строй Crew Dragon, так и на американскую программу пилотируемых полетов в целом. Нужно понимать, что взрыв произошел в космическом корабле, который был практически полностью сертифицирован для пилотируемых запусков, а значит, его проверили уже несчетное количество раз как внутренние специалисты, так и работники NASA, отвечающие за американскую пилотируемую программу. В частности, его проверяли много раз и перед тем как запустить к МКС, и после посадки, и во всех случаях проблема ни разу не обнаружилась.

Космический корабль Crew Dragon во время приводнения в Атлантический океан. 8 марта 2019 года Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cory Huston

Сейчас же наступает время выяснения причин. Требуется определить, что именно произошло, как это можно исправить, внести изменения в конструкцию и вновь начать цикл сертификации (вполне возможно, что повторять придется не все этапы тестирования, а их часть, но это тоже дополнительное время). Кроме того, после такой аварии проверяющие из NASA будут гораздо более придирчиво рассматривать результаты испытаний. Оно понятно, случись подобная ситуация уже после старта пилотируемой программы, и неизвестно, удалось бы спастись астронавтам.

Если раньше предполагалось, что первый пилотируемый полет с астронавтами на борту Crew Dragon сделает уже в конце года, то теперь абсолютно ясно, что запуск будет отложен. На сколько? Пока неясно, и гадать до определения причин взрыва глупо, ведь именно от этого сильно зависят сроки. Если это повреждения двигателей при посадке во время приводнения Crew Dragon, то это одно, а если проблема в самой конструкции корабля, то ее решение может оказаться гораздо более длительным и сложным.

Пока же абсолютно ясно — шансов отправить первый Crew Dragon с экипажем к МКС в этом году практически нет. Точнее скажут эксперты после определения причины аварии.

Огромный космический шанс

Если для компании SpaceX взрыв Crew Dragon на испытательном стенде обозначает огромное количество дополнительной работы и расходов на доработку корабля, то есть и те, кому это может оказаться на руку. В первую очередь это компания Boeing вместе со своим пилотируемым космическим кораблем Starliner, участвовавшая в программе по возобновлению американских пилотируемых полетов.

Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Еще вчера утром считалось, что Boeing безнадежно отстала. Из-за проблем с системой аварийного спасения своего корабля корпорация сильно опаздывала, и если SpaceX свой первый беспилотный полет провела в марте, то Boeing только предстоит это сделать летом 2019 года. Сейчас же после такого "подарка судьбы" у корпорации появилось время, чтобы закончить испытания своего корабля раньше конкурента.

Для российской космонавтики в этой ситуации тоже есть свои плюсы. Весь 2019-й, а скорее всего, и весь 2020 год "Роскосмос" по-прежнему останется единственной организацией в мире, способной совершать пилотируемые полеты на Международную космическую станцию. А это оплата за доставку (более $80 млн за одного астронавта) и дополнительная реклама российских "Союзов", в том числе и их безопасности и безотказной работы системы аварийного спасения.

Подняться и продолжить

Произошедшее вчера, безусловно, болезненный удар для всей программы пилотируемых полетов компании SpaceX, но это не нокаут и даже не нокдаун. Аварии на стендах время от времени случаются у всех, для того и существуют стендовые испытания, чтобы в реальной жизни все системы отработали как надо. Да, компании чрезвычайно обидно терять драгоценное время снова, когда, казалось бы, практически все работы по созданию Crew Dragon были завершены. Но иначе нельзя, современные требования NASA к безопасности очень высоки, хоть и оправданны. В космосе по-другому не получится.

Михаил Котов