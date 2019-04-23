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23.04.2019
Газета.ru

Автоматы для Украины: в ЛНР сообщили о грузе оружия из Польши

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Оружие
Оружие.
Источник изображения: gazeta.ru

ЛНР: польские военные ввезли на Украину оружие на $1 млн

Полтысячи автоматов Beryl и 400 тыс. патронов калибром 5,56 мм ввезли на Украину польские военные. Кроме того, отмечается в разведданных самопровозглашенной Луганской народной республики, поляки на восьми автомобилях перевезли оружия и снаряжения на общую сумму около $1 млн. В ЛНР предположили, что это не единственная поставка оружия на Украину.



Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Польши ввезли на Украину оружие на сумму порядка $1 млн. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на разведданные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"20 марта через пункт пропуска "Краковец" въехали [на Украину] 26 польских военнослужащих на шести автомобилях повышенной проходимости Honker и Scam в сопровождении двух грузовиков Jelcz", - заявил атаман.

Польские военные, говорится в сообщении, завезли на Украину 500 штук автоматических винтовок Beryl и 400 тыс. 5,56-миллиметровых патронов к ним. Кроме того, поляки якобы доставили лазерные модули выявления целей DBAL, приборы ночного видения MU-3A и тысячу радиостанций.

Казак добавил, что эта поставка вряд ли была разовой - оружие на Украину можно ввозить "в рамках очередных совместных учений самолетами".

В начале января 2019 года президент Украины Петр Порошенко разрешил Минобороны напрямую закупать оружие у НАТО.

По словам главы государства, нововведение позволит военным оптимизировать работу, ускорить процесс покупки и сэкономить средства, обходясь без посредников.

Ранее законопроект одобрила Верховная рада. Принятие инициативы, как сообщал руководитель профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, откроет Киеву доступ к $250 млн, выделенным Вашингтоном. Такая сумма заложена в оборонном бюджете США на 2019 год, подписанном летом прошлого года главой Белого дома Дональдом Трампом.

Перед этим министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет переговоры о закупке оружия за рубежом для существенного усиления своей боевой мощи. По словам украинской стороны, страна намерена покупать оружие у многих членов НАТО, а не только у США.

В декабре 2017 года американские власти одобрили первые коммерческие поставки оборонительного летательного оружия Киеву. Указывалось, что Украине будет поставлена партия крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование и боеприпасы.

Общая сумма покупки Украиной американской продукции оценивалась в $41,5 млн. Через некоторое время в Госдепе сообщили, что правительство США напрямую безвозмездно не продавало и не передавало украинской стороне оборонительные вооружения.

Впрочем, после этого представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил, что действительно была "выдана лицензия на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей".

В начале 2019 года бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст сообщил, что США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев.

"Уже через 2 - 3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И кроме санкций это будет военная помощь Украине", - пояснил аналитик.

Он также назвал конкретные виды вооружений, предназначенные для Украины, отмечает ФАН.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", - подытожил Хербст.

Зарубежное оружие для ВСУ может подлить дополнительного масла в неугасающий огонь конфликта в Донбассе. Потери несут все - буквально на прошлой неделе семеро бойцов ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР. В целом, накануне выборов президента Украины в Донбассе активизировались снайперские и диверсионные группы украинских силовиков. Накануне в ходе дебатов в Киеве между украинским лидером Петром Порошенко и артистом Владимиром Зеленским оба участника встали на колени, принося извинения перед всеми, кто потерял в Донбассе своих близких, сообщает НСН.

Зеленский указал на то, что Порошенко за пять лет у власти так и не смог, несмотря на громкие заявления, урегулировать конфликт на юго-востоке страны. Действующий глава государства в ответ призвал закончить эту войну.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили "антитеррористическую" операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.


Иван Апулеев

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