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19.04.2019
ТАСС

Yomiuri: США могут передать Японии секретные данные по F-35 нового поколения

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Истребитель-бомбардировщик F-35 "Лайтнинг" II
Истребитель-бомбардировщик F-35 "Лайтнинг" II.
Источник изображения: © flickr.com, US Air Force

По данным газеты, речь идет, в частности, о предоставлении Министерству обороны Японии сервисных кодов

ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. США намереваются предоставить японской стороне секретные данные по своим истребителям пятого поколения F-35. Об этом в четверг сообщила газета The Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что речь идет, в частности, о снятии защиты с программного обеспечения и предоставлении Министерству обороны Японии сервисных кодов F-35. По данным издания, это может свидетельствовать о готовности США начать совместную с Японией разработку нового боевого самолета, который придет на смену F-35.

Возможность совместной с США разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения в Японии обсуждается уже давно. Изначально предполагалось, что за основу будет взят уже имеющийся американский боевой самолет пятого поколения F-22, который должен быть, в частности, оснащен двигателем японской разработки.

Истребители-бомбардировщики нового поколения нужны Токио, чтобы заменить на такие машины в 2030-х годах примерно 130 устаревающих боевых самолетов собственной разработки. На этот проект правительство Японии готово потратить около 6 трлн иен (более $53 млрд). В то же время Япония находится в процессе закупки у США более 40 боевых самолетов F-35, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других союзников США.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Япония
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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