Чистая прибыль ОСК по МСФО в 2018 г. упала в 2,6 раза до 2,2 млрд руб

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Чистая прибыль АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по МСФО в 2018 году сократилась в 2,6 раза по сравнению с 2017 годом до 2,217 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка увеличилась на 3,2% до 336,2 млрд рублей.

Валовая прибыль компании снизилась на 4,6%, до 56 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности сократилась в 1,9 раза до 7,65 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства ОСК на 31 декабря 2018 года составили 279,9 млрд руб. по сравнению с 452,5 млрд рублей на конец 2017 года. Краткосрочные обязательства при этом выросли в 1,5 раза, до 498,4 млрд рублей.

ОСК по итогам 2018 года ожидала чистую прибыль по МСФО на уровне 2,5-2,7 млрд рублей, выручку - 362 млрд рублей, говорил глава ОСК Алексей Рахманов в декабре. По его словам, в 2019 году портфель заказов ОСК по гражданскому судостроению составит 554 млрд руб.