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19.04.2019
Lenta.ru

В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны Индии может не согласовать приобретение российских танков Т-90МС по причине недостаточной локализации производства такой техники в стране, сообщили Defense News источники в индийском оборонно-промышленном комплексе.

Американское издание пишет, что ведомство хочет повысить долю производимых внутри страны комплектующих с 40 до 80 процентов.

Согласно Defense News, из России поставляются артиллерийские системы, отдельные компоненты для которых выпускаются в Индии, а на импортируемые двигатели и трансмиссии приходится около 40 процентов стоимости Т-90МС.

Один из собеседников издания выразил опасение, что расширение локализации производства танка в Индии приведет к его удорожанию, поскольку стороны не заключили "надежную сделку по передаче технологии", которая бы позволила наладить внутри страны поддержку и модернизацию техники в течение ее жизненного цикла.

Контракт на покупку у России 464 единиц Т-90МС за 1,92 миллиарда долларов одобрен комитетом кабинета министров Индии по безопасности. Окончательное завершение сделки требует согласования Минобороны Индии.

К настоящему времени Индия располагает около 1100 танков Т-90, из которых примерно 300 напрямую ввезены из России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
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