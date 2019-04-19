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19.04.2019
ТАСС

Количество столкновений спутников на орбите может превысить 20 в год через 30 лет

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Спутники Земли
Спутники Земли.
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

В ВКС России сообщили, что в 2018 опасных сближений было 23

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Количество столкновений космических аппаратов с другими объектами на орбите может через 20-30 лет может вырасти до числа опасных сближений, существующих сейчас. Об этом в четверг сообщил представитель управления 15-й армии ВКС (особого назначения) Антон Оголев.

"В 2018 опасных сближений было 23. Через два-три десятка лет мы можем иметь столько же столкновений, сколько и опасных сближений сейчас", - сказал Оголев во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

Ранее во время конференции старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны РФ Роман Фаттахов сообщил, что из-за сложившейся обстановки в среднесрочной перспективе "доступ в космическое пространство может быть затруднен".

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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