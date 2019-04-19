Отряд кораблей "противника" уничтожен в ходе ракетных учений Балтфлота

Учения проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию кораблей НАТО

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение кораблей условного противника комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области.

"Расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника", - сообщает в четверг штаб Балтийского флота (БФ).

Там напомнили, что ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили: в назначенных районах акватории Балтийского моря организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации Балтийского флота. Действия сил БФ флота проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию ракетного эсминца ВМС США "Грейвли", а также кораблей НАТО "К.Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон".

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

По данным штаба флота, мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, сходу развернулись в указанном районе с заранее оборудованными позициями. "Ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию", - сказано в сообщении.

Во время выполнения пусков ракетчики также отработали действия по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.

Учения прошли в рамках контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения, информирует штаб флота.