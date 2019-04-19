Войти
19.04.2019
Интерфакс-АВН

Отряд кораблей "противника" уничтожен в ходе ракетных учений Балтфлота

97
0
0
Комплекс "Бастион"
Комплекс "Бастион".
Источник изображения: rg.ru

Учения проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию кораблей НАТО

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение кораблей условного противника комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области.

"Расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника", - сообщает в четверг штаб Балтийского флота (БФ).

Там напомнили, что ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили: в назначенных районах акватории Балтийского моря организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации Балтийского флота. Действия сил БФ флота проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию ракетного эсминца ВМС США "Грейвли", а также кораблей НАТО "К.Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон".

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

По данным штаба флота, мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, сходу развернулись в указанном районе с заранее оборудованными позициями. "Ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию", - сказано в сообщении.

Во время выполнения пусков ракетчики также отработали действия по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.

Учения прошли в рамках контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения, информирует штаб флота.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Компании
НПО машиностроения
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
19.04.2019
Калининградские "Бастионы" продемонстрировали свои возможности незваным гостям
02.04.2019
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
28.02.2019
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
18.02.2019
Defence 24 (Польша): воздействие ВМФ Польши на российский Балтийский флот
22.10.2018
"Нож у горла": назван самый опасный для НАТО город
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т