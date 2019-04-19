Войти
19.04.2019
Российская газета

Балтфлот следит за передвижением боевых кораблей стран НАТО

98
0
0
Источник изображения: Mass Communication Specialist 2nd Class Eric Tretter/wikimedia.org

В Балтийское море вошла военно-морская группа НАТО. В группировке четыре боевых корабля. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Российские специалисты осуществляют наблюдение за передвижением кораблей. Выполняется комплекс тренировочных мероприятий. Организовано постоянно дежурство корабельных групп ВМФ России, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также самолетов морской авиации, сообщает РИА Новости.

В составе группировки эсминец Военно-морских сил США "Грейвли" - Gravely (DDG-107), фрегаты "Генерал К. Пуласки", принадлежащий Польше, турецкий "Гекова" и "Хуан де Бурбон" Военно-морских сил Испании.

Кстати, в прошлом месяце российские Су-27 дважды поднимались в небо над Балтийским морем из-за американских бомбардировщиков, которые появились над нейтральными водами. Министерство обороны России даже представило видео сопровождения самолета В-52Н.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Россия
США
Турция
Продукция
Arleigh Burke
Бастион
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
09.04.2019
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
02.04.2019
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
07.06.2013
Где закупает оружие член ОДКБ Казахстан?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т