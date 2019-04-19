Балтфлот следит за передвижением боевых кораблей стран НАТО

В Балтийское море вошла военно-морская группа НАТО. В группировке четыре боевых корабля. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Российские специалисты осуществляют наблюдение за передвижением кораблей. Выполняется комплекс тренировочных мероприятий. Организовано постоянно дежурство корабельных групп ВМФ России, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также самолетов морской авиации, сообщает РИА Новости.

В составе группировки эсминец Военно-морских сил США "Грейвли" - Gravely (DDG-107), фрегаты "Генерал К. Пуласки", принадлежащий Польше, турецкий "Гекова" и "Хуан де Бурбон" Военно-морских сил Испании.

Кстати, в прошлом месяце российские Су-27 дважды поднимались в небо над Балтийским морем из-за американских бомбардировщиков, которые появились над нейтральными водами. Министерство обороны России даже представило видео сопровождения самолета В-52Н.

Светлана Цыганкова