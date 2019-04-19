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19.04.2019
ЦАМТО

Специалисты РЭБ защитили колонну боевой техники на марше от налета боевых дронов, поставив защитный "радиокупол"

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Тактические учения мотострелковой бригады. Архивное фото
Тактические учения мотострелковой бригады. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЦАМТО, 18 апреля. В Амурской области состоялось тактико-специальное учение с подразделением РЭБ мотострелкового соединения ВВО по организации защиты колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых дронов, наводимых на колонну диверсантами условного противника.

В ходе учения специалисты РЭБ организовали подвижную закрытую радиозону, установив на боевую технику малогабаритные станции помех "Лесочек".

Во время движения колонны боевой техники удалось предотвратить подлет БЛА с муляжом боевой гранаты. Кроме того, были нейтрализованы условные радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 ед. боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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