Специалисты РЭБ защитили колонну боевой техники на марше от налета боевых дронов, поставив защитный "радиокупол"

ЦАМТО, 18 апреля. В Амурской области состоялось тактико-специальное учение с подразделением РЭБ мотострелкового соединения ВВО по организации защиты колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых дронов, наводимых на колонну диверсантами условного противника.

В ходе учения специалисты РЭБ организовали подвижную закрытую радиозону, установив на боевую технику малогабаритные станции помех "Лесочек".

Во время движения колонны боевой техники удалось предотвратить подлет БЛА с муляжом боевой гранаты. Кроме того, были нейтрализованы условные радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 ед. боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.