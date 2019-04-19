На конференции в технополисе "ЭРА" обсудили перспективные методы и средства защиты информации

ЦАМТО, 18 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 17 апреля состоялась первая конференция по направлению "Информационная безопасность".

Основной целью конференции являлся обмен мнениями о новых научно-технических разработках в области перспективных технологий защиты информации в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны России, Российской академии наук, предприятий оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских организаций России, имеющих опыт создания и внедрения технологий информационной безопасности.

Ученые и специалисты ведущих предприятий ОПК, высших учебных заведений Минобороны России и научно-исследовательских организаций России, а также представители аппарата Генерального конструктора системы связи Вооруженных сил Российской Федерации представили последние достижения в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, нейротехнологий, систем распределенного реестра и беспроводной связи.

Было предусмотрено и заочное участие в мероприятии. По итогам конференции планируется издание сборника статей, в который войдут материалы докладов участников.

Многие организации-участники конференции уже являются партнерами Военного инновационного технополиса "ЭРА". Участие в мероприятиях технополиса позволяет разработчикам осуществлять внедрение своих идей в интересах создания перспективных образов ВВСТ.

Организатором мероприятия выступил Военный инновационный технополис "ЭРА" при поддержке Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационный исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.