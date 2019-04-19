На западе России разместят новые "Искандеры"

Ракетная бригада под Курском - главная ударная сила 20-й гвардейской армии, - в 2019 году начнет принимать на вооружение оперативно-тактические комплексы "Искандер". Об этом в интервью "Красной звезде" сообщил командующий 20-й армией генерал-майор Андрей Иванаев.

Курские ракетчики - единственное соединение Западного военного округа, продолжающее использовать советские комплексы "Точка-У".

Главное преимущество "Искандера" - в неотвратимости его удара. Ракета летит очень быстро, по непредсказуемой траектории, перехватить ее невозможно. Она постоянно маневрирует, так что даже запустивший ее расчет не знает, где она окажется в следующее мгновение. Зато уверен, что в итоге ракета прилетит в назначенную место, обрушив на него 480-килограммовый заряд. Боеголовок у "Искандера" восемь - под разные задачи. Есть и ядерная. В течение минуты пусковая установка может выстрелить двумя ракетами по разным целям.

Антон Валагин