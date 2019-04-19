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19.04.2019
ЦАМТО

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов выступил с лекцией в Военном университете

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Руслан Цаликов
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 18 апреля. Первый замминистра военного ведомства Руслан Цаликов 17 апреля выступил с лекцией по вопросам психологической обороны для курсантов и слушателей Военного университета Минобороны России.

По мнению первого замминистра, на сегодняшний день обострение дискуссии вокруг проблемы гибридных войн и угроз связано с возрастанием роли невоенных способов достижения политических и стратегических целей, которые в ряде случаев могут превосходить военные средства.

"Невоенные угрозы имеют своей целью человека с задачей формирования определенного мировоззрения. В 21 веке в мире отмечается процесс наращивания таких вызовов и угроз", – сказал Р.Цаликов.

Также первый замминистра отметил, что с учетом нарастания "градуса агрессивности" мы должны уметь грамотно отражать информационные угрозы и быть на высоте в информационном противостоянии, с тем, чтобы обеспечить безопасность государства.

Кроме того, Р.Цаликов провел совещание в социологическом центре Военного университета Минобороны РФ и поставил задачи по исследованию актуальных проблем жизнедеятельности войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
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