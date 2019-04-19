Корпус стражей Исламской революции вымарывают из Facebook и Instagram

Facebook и его дочерняя компания Instagram начали удалять страницы и учётные записи участников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который США с 15 апреля официально признало террористической организацией. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее информационное агентство Ирана Mehr сообщило об удалении некоторых аккаунтов, принадлежащих генералам КСИР в Instagram. В компании изданию эту информацию подтвердили, заявив, что такая политика также распространяется и на Facebook. Какие именно аккаунты были удалены, не сообщается.

Представитель Facebook пояснил, что компания действует в рамках американского законодательства во исполнение санкций против Ирана.

На такие шаги отреагировал министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми, процитировав писателя-фантаста Джорджа Мартина. "Когда вы вырываете человеку язык, вы не доказываете, что он лжец; вы всего лишь говорите миру, как боитесь того, что он может сказать", - написал министр в свеом твитере.