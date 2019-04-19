Летчики морской авиации Тихоокеанского флота выследили и "разбомбили" подлодки условного противника в ходе учений в Арктике
Петропавловск-Камчатский. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке в ходе учения морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи провели поиск подводных лодок условного противника в районе Арктики, сообщает в четверг пресс-служба ТОФ.
"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 осуществили перелет в район Северного Ледовитого океана, где отработали тактические приемы самостоятельного поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с применением различных радиолокационных и гидроакустических средств", - говорится в сообщении.
Затем летчики проверили комплексы противолодочного вооружения с выполнением условного противолодочного бомбометания.
Кроме того, экипажи Ил-38 отработали навыки слетанности и прохождения заданного маршрута в составе пары, а также выполнение пилотирования в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств навигации.
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