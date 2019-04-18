Военная полиция ЦВО впервые получила на вооружение противоударные комплекты средств индивидуальной защиты

ЦАМТО, 17 апреля. Подразделения военной полиции, дислоцированные в Новосибирской, Челябинской и Свердловской областях, впервые получили на вооружение современные противоударные комплекты средств индивидуальной защиты.

В состав комплекта входит шлем "Колпак-1", предназначенный для защиты головы военнослужащего от травматического и холодного оружия, а также противоударный щит "Авангард" для защиты рук и грудной клетки. Дополнительно в состав входит электрошоковое устройство, радиостанция, индивидуальные средства фото- и видеофиксации. Комплект создан из композитных материалов и дает военнослужащему максимальный уровень комфортности и мобильности.

Уже в ближайшее время подразделения военной полиции округа совместно с подразделениями антитеррора военных гарнизонов проведут серии тренировок с применением полученных средств, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.