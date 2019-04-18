Первый экспедиционный корабль на базе "Ивана Грена" должен быть построен к 2024 году
Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014.
Источник изображения: bastion-opk.ru
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый экспедиционный корабль на базе большого десантного корабля "Иван Грен" должен быть построен к 2024 году, однако его необходимо перепроектировать. Об этом в среду журналистам сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на экспертном заседании по экспортному потенциалу российской судостроительной продукции.
"Нас торопят, мы хотим закончить все в 2024 году. Но это такая тяжелая история, потому что его придется перепроектировать", - сказал Рахманов, отметив, что речь идет именно о постройке экспедиционного корабля на базе "Ивана Грена".
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