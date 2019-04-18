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18.04.2019
ТАСС

Первый экспедиционный корабль на базе "Ивана Грена" должен быть построен к 2024 году

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Стенд ОСК
Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014.
Источник изображения: bastion-opk.ru

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый экспедиционный корабль на базе большого десантного корабля "Иван Грен" должен быть построен к 2024 году, однако его необходимо перепроектировать. Об этом в среду журналистам сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на экспертном заседании по экспортному потенциалу российской судостроительной продукции.

"Нас торопят, мы хотим закончить все в 2024 году. Но это такая тяжелая история, потому что его придется перепроектировать", - сказал Рахманов, отметив, что речь идет именно о постройке экспедиционного корабля на базе "Ивана Грена".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
11711
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