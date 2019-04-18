Разработчик показал запуск американских заатмосферных перехватчиков МБР

Агентство по противоракетной обороне США впервые запустило две заатмосферные ракеты-перехватчика EKV, построенные американской компанией Raytheon, в ходе комплексного испытания новой системы защиты наземного базирования.

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В ведомстве поясняют, что одно изделие EKV уничтожило фиктивную межконтинентальную баллистическую ракету, а другое осуществляло сбор данных, необходимых для изучения тандемного залпа. В роли стартовой площадки выступила авиабаза ВВС Ванденберг, расположенная в Калифорнии

Исторический двойной запуск отражал реальный сценарий, когда запускается более одного перехватчика, чтобы гарантированно уничтожить входящую ракету.

- пояснили военные.

Система является одной из самых сложных и служит первой линией противоракетной обороны для Соединенных Штатов.

- пояснили в компании Raytheon Missile Systems.

После получения данных от морского радара Raytheon X-диапазона и наземной радиолокационной станции AN / TPY-2, перехватчик идентифицировал цель, различил ее характеристики и принял необходимые для поражения объекта контрмеры, в частности, осуществляя маневрирование.

Точность, которую требует перехват изделия (противника), начинается со сбора критически важных данных о цели.

- отметили в Raytheon.