Разработчик показал запуск американских заатмосферных перехватчиков МБР
Агентство по противоракетной обороне США впервые запустило две заатмосферные ракеты-перехватчика EKV, построенные американской компанией Raytheon, в ходе комплексного испытания новой системы защиты наземного базирования.
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В ведомстве поясняют, что одно изделие EKV уничтожило фиктивную межконтинентальную баллистическую ракету, а другое осуществляло сбор данных, необходимых для изучения тандемного залпа. В роли стартовой площадки выступила авиабаза ВВС Ванденберг, расположенная в Калифорнии
Исторический двойной запуск отражал реальный сценарий, когда запускается более одного перехватчика, чтобы гарантированно уничтожить входящую ракету.
- пояснили военные.
Система является одной из самых сложных и служит первой линией противоракетной обороны для Соединенных Штатов.
- пояснили в компании Raytheon Missile Systems.
После получения данных от морского радара Raytheon X-диапазона и наземной радиолокационной станции AN / TPY-2, перехватчик идентифицировал цель, различил ее характеристики и принял необходимые для поражения объекта контрмеры, в частности, осуществляя маневрирование.
Точность, которую требует перехват изделия (противника), начинается со сбора критически важных данных о цели.
- отметили в Raytheon.
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