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18.04.2019
Военное обозрение

Разработчик показал запуск американских заатмосферных перехватчиков МБР

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Агентство по противоракетной обороне США впервые запустило две заатмосферные ракеты-перехватчика EKV, построенные американской компанией Raytheon, в ходе комплексного испытания новой системы защиты наземного базирования.

Источник изображения: topwar.ru

В ведомстве поясняют, что одно изделие EKV уничтожило фиктивную межконтинентальную баллистическую ракету, а другое осуществляло сбор данных, необходимых для изучения тандемного залпа. В роли стартовой площадки выступила авиабаза ВВС Ванденберг, расположенная в Калифорнии

Исторический двойной запуск отражал реальный сценарий, когда запускается более одного перехватчика, чтобы гарантированно уничтожить входящую ракету.

- пояснили военные.

Система является одной из самых сложных и служит первой линией противоракетной обороны для Соединенных Штатов.

- пояснили в компании Raytheon Missile Systems.

После получения данных от морского радара Raytheon X-диапазона и наземной радиолокационной станции AN / TPY-2, перехватчик идентифицировал цель, различил ее характеристики и принял необходимые для поражения объекта контрмеры, в частности, осуществляя маневрирование.

Точность, которую требует перехват изделия (противника), начинается со сбора критически важных данных о цели.

- отметили в Raytheon.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AN/TPY-2
GBI
Компании
Raytheon
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