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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Анкара ждет ответа Вашингтона и НАТО по инициативе создания комиссии по С-400 - пресс-секретарь Эрдогана

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Стамбул. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Предложение Турции создать рабочую комиссию под эгидой НАТО, которая изучила бы технические вопросы покупки российских систем С-400, все еще актуально, заявил в среду пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

"Наше предложение создать техническую комиссию под эгидой НАТО все еще актуально. Мы ждем ответа от наших коллег из США и из НАТО", - сказал И.Калын, его цитирует газета "Хюрриет".

"Мы не хотели бы, чтобы нашей программе F-35 каким-либо образом угрожала С-400 или какая-либо другая система", - добавил он.

По словам И.Калына, турецкие эксперты заключили, что размещение С-400 не будет угрожать американским истребителям-бомбардировщикам F-35 в Турции. Анкара хочет оставаться частью программы F-35, подчеркнул он.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

В то же время посол Турции в США Сердар Килик во вторник заявил, что Турция все еще готова закупить у США системы Patriot.

"Турция готова закупить системы Patriot в случае, если мы сможем достичь удовлетворительной сделки при текущих переговорах", - заявил С.Килик.

Вашингтон на прошлой неделе пригрозил, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если будут осуществлены поставки в Турцию российских систем С-400.

"В случае поставки С-400 есть риск, что Турция не получит Patriot", - сказал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

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Страны
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Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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