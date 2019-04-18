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18.04.2019
ТАСС

Роскосмос: решение о выводе города Байконур из аренды РФ могут принять только президенты

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Старт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Архивное фото
Старт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Урусов

В российской госкорпорации также добавили, что вопрос о компенсации Казахстану за падение "Протона-М" в 2013 году сейчас не стоит

НУР-СУЛТАН, 17 апреля. /ТАСС/. Решение о возможном выводе города Байконур из аренды России находится только в компетенции глав государств Казахстана и РФ. Об этом сообщил журналистам в среду представитель госкорпорации "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников.

"Вопрос вывода города из-под аренды находится исключительно в ведении межгосударственных отношений. В этой связи если этот вопрос и будет решаться, то он будет решаться на уровне глав государств", - сказал Красников, отвечая на вопрос о предложении казахстанского депутата парламента вывести город Байконур из-под аренды РФ.

Ранее депутат Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Мурат Бактиярулы предложил вывести город Байконур из-под аренды РФ и передать в ведение Казахстана. Он выступил с инициативой рассмотреть вопрос передачи в аренду российской стороне только площадки для выпуска космических ракет.

Красильников также заявил, что вопрос о компенсации российской стороной ущерба Казахстану после аварии ракеты-носителя "Протон-М" в 2013 году на Байконуре сейчас не стоит.

"Этот вопрос обсуждался на наших двусторонних переговорах, были приняты определенные решения. Казахстанская сторона согласилась с этими решениями, поэтому я не вижу здесь предмета для обсуждения", - сказал Красников, отвечая на вопрос будет ли выплата компенсации после аварии "Протона-М".

На вопрос журналиста о том, стоит ли сейчас вопрос о компенсации Казахстану, Красников ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Казахстан оценил ущерб в результате аварии ракеты-носителя "Протон-М" на космодроме Байконур в июле 2013 года в 13 млрд 690,7 млн тенге (более $36 млн).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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