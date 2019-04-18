В пункте базирования Махачкала кораблей Каспийской флотилии водолазы обследуют дно акватории

Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. 12 октября 2017.

ЦАМТО, 17 апреля. В пункте базирования Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане водолазы приступили к обследованию дна акватории Махачкалинской бухты.

О ходе строительных работ на объектах инфраструктуры нового пункта базирования Каспийской флотилии рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников (приведено в изложении пресс-службы ЮВО).

"Работы на объектах инфраструктуры Каспийской флотилии идут планово", – сообщил А.Дворников.

"Ведется устройство временной дороги к южному молу, прокладка сетей электроснабжения к площадке строительства", – уточнил командующий войсками ЮВО.

"В пункте базирования г.Махачкала выполняются мероприятия по водолазному обследованию дна акватории и извлечению крупногабаритных предметов", – добавил командующий.

Кроме того, в Дагестане на жилой застройке ведутся работы по строительству жилых домов для семей военнослужащих Каспийской флотилии.

Всего на территории ЮВО в этом году подлежит вводу 490 зданий и сооружений, введено в эксплуатацию более 140.

Работы развернуты на 28 объектах Новороссийской военно-морской базы. Строится общежитие, оборудуются инженерные сети на причалах.

Кроме того к бетонированию монолитного каркаса зданий поликлиники и инфекционного отделения приступили строители на объектах 412-го военного госпиталя во Владикавказе.

Контроль за выполнением графиков строительных работ организован региональным центром управления ЮВО.