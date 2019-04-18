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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Таиланда провели совместные тренировки в Японском море

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Гвардейский большой ракетный катер 3-го ранга «Р-14»
Гвардейский большой ракетный катер 3-го ранга «Р-14» 165-й Краснознамённой бригады надводных кораблей Краснознамённого Тихоокеанского флота РФ осуществляет стрельбу правым бортовым комплексом «Москит».
Источник изображения: rg.ru

Завершился неофициальный визит отряда кораблей ВМС Королевства Таиланд во Владивосток

Владивосток. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Военно-морских сил Королевства Таиланд в составе фрегата УРО "Бангпаконг" и фрегата "Наресуан" в среду завершил неофициальный визит во Владивосток, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На основном флотском причале состоялась церемония проводов отряда. После выхода из главной базы флота в акватории Японского моря ракетный катер Р-14, который сопровождал отряд до кромки территориальных вод РФ, и корабли ВМС Таиланда провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и организации связи", - говорится в сообщении. Позднее в море прошла церемония прощания боевых кораблей двух стран.

Во время делового захода моряки отряда и курсанты военных училищ ВМС Таиланда встретились с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, возложили венок к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота", побывали в музее ТОФ, посетили музейные комплексы "Подводная лодка С-56" и "Ворошиловская батарея". Также прошли товарищеские соревнования между российскими и таиландскими моряками по футболу и перетягиванию каната.

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Страны
Россия
Таиланд
Япония
Продукция
Р-14
Проекты
ТОФ
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