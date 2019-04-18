Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Таиланда провели совместные тренировки в Японском море

Завершился неофициальный визит отряда кораблей ВМС Королевства Таиланд во Владивосток

Владивосток. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Военно-морских сил Королевства Таиланд в составе фрегата УРО "Бангпаконг" и фрегата "Наресуан" в среду завершил неофициальный визит во Владивосток, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На основном флотском причале состоялась церемония проводов отряда. После выхода из главной базы флота в акватории Японского моря ракетный катер Р-14, который сопровождал отряд до кромки территориальных вод РФ, и корабли ВМС Таиланда провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и организации связи", - говорится в сообщении. Позднее в море прошла церемония прощания боевых кораблей двух стран.

Во время делового захода моряки отряда и курсанты военных училищ ВМС Таиланда встретились с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, возложили венок к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота", побывали в музее ТОФ, посетили музейные комплексы "Подводная лодка С-56" и "Ворошиловская батарея". Также прошли товарищеские соревнования между российскими и таиландскими моряками по футболу и перетягиванию каната.